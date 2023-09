Mann aus Pflegeheim in Ludwigsfeld vermisst und wieder gefunden

Der an Demenz erkrankte Mann hat zu einem unbekannten Zeitpunkt die Pflegeeinrichtung verlassen. Die Neu-Ulmer Polizei konnte ihn zunächst nicht finden.

Ein 67-jähriger Bewohner einer Pflegeeinrichtung im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld galt am Mittwochnachmittag zunächst als vermisst. Er konnte jedoch später gefunden werden.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann gegen 16.30 Uhr als vermisst gemeldet. Der an Demenz erkrankte Mann habe zu einem unbekannten Zeitpunkt die kürzlich bezogene Pflegeeinrichtung im Hasenweg verlassen und sei nicht wieder zurückgekommen. Beamte der Neu-Ulmer Polizei konnten ihn im Rahmen einer Fahndung nicht finden. Sie ermittelten jedoch den letzten Wohnsitz des 67-Jährigen im Bereich Ulm. Dort trafen ihn Einsatzkräfte aus Baden-Württemberg an und brachten ihn wohlbehalten in die Pflegeeinrichtung zurück. (AZ)