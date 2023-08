Mann droht im Ludwigsfelder See zu ertrinken: Badegäste ignorieren Hilferufe

Ein Mann schreit im Ludwigsfelder See um Hilfe. Zwei Rettungsschwimmer reagieren und retten ihm vermutlich das Leben. Andere Badegäste sollen nicht reagiert haben.

Das hätte wohl auch ganz anders enden können: Zwei Rettungsschwimmer haben am Montag einem Mann am Ludwigsfelder Badesee das Leben gerettet. Die beiden Retter der Wasserwacht-Ortsgruppe Neu-Ulm waren privat am See beim Schwimmen, als sie die Hilferufe des Mannes hörten. Der Mann drohte unterzugehen und zu ertrinken, wie es in einem Facebook-Post der Wasserwacht heißt.

Der Mann habe sich demnach circa 20 Meter vom Steg entfernt aufgehalten. Die beiden Rettungsschwimmer aber hätten sofort auf den Hilferuf reagiert und teilten sich auf. Einer habe direkt mit der Wasserrettung begonnen, während der andere den Notruf absetzte. Dabei hätten sie jedoch feststellen müssen, dass keiner der umliegenden Badegäste dem Mann in Not zur Hilfe kam.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Facebook anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Erst als der Rettungsschwimmer den Badegast erreicht hatte, sei ihm von einem anderen Badegast ein Schwimmreifen gereicht worden. An Land angekommen habe der Mann kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Da die ehrenamtlichen Rettungsschwimmer aber hauptberuflich als Rettungssanitäter im Rettungsdienst arbeiten, habe sich der Patient in besten Händen befunden, wie es bei Facebook heißt. An der Wachstation sei der Mann bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt worden.

Badeunfall am Ludwigsfelder See: Hilferufe wurden nicht beachtet

Die Wasserwacht Neu-Ulm will angesichts dieses Rettungseinsatzes darauf aufmerksam machen, dass Hilferufe unbedingt ernst genommen werden sollten. "Bitte bedenkt, dass es sich auch im Wasser, um unterlassene Hilfeleistung handelt!", heißt es weiter.

Am Wochenende war es in Babenhausen (Kreis Unterallgäu) im Rothdachweiher eine 85-Jährige ums Leben gekommen. Die Rettungskräfte kämpften vergeblich um das Leben der Frau - und gegen die große Hitze, die sie beim Einsatz zusätzlich belastete. Seniorin war wohl an den Folgen eines plötzlich auftretenden medizinischen Problems gestorben.

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Facebook anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Rettungskräfte von Wasserwacht und DLRG waren auch am Freitag zu einem Einsatz an die Donau gerufen worden. Gemeldet worden war ein herrenloses Floß. Es sei nicht auszuschließen gewesen, dass sich Personen im Wasser befinden. Jedoch habe schnell Entwarnung gegeben werden können. Bei dem Floß habe es sich um einen Behelfsanleger gehandelt, der jedoch mutwillig durch bisher unbekannte Personen los geschnitten wurde und anschließend die Donau hinabtrieb. Durch Kräfte der DLRG sei das Floß wieder an seinen Platz verbracht und gesichert worden. (AZ/krom)