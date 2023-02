Neu-Ulm/Memmingen

11:47 Uhr

Urteil im Prozess um fast tödliche Messerattacke: 18-Jähriger muss in Haft

Die Tat geschah im Juli 2022 in der Memminger Straße, unweit des Allgäuer Rings. Die Polizei vernahm in der Tatnacht Zeuginnen und Zeugen.

Plus Bei einer Messerattacke in Neu-Ulm wird ein 19-Jähriger fast tödlich verletzt. Der Angreifer muss nun ins Gefängnis – das Gericht sieht darin eine Chance.

Von Karl Pagany

Ohne eine sofortige Operation nach der Messerattacke in der Memminger Straße in Neu-Ulm wäre der 19-Jährige vermutlich gestorben. Doch auch wenn ihm seit dem Vorfall im Juli vergangenen Jahres ein Organ im Körper fehlt, kann er jetzt weiterleben. Vor dem Landgericht Memmingen musste sich nun ein damals 18-Jähriger für jene Tat verantworten. Der Vorwurf: versuchter Totschlag. Am Mittwoch ist in der Sache das Urteil gefallen.

