Nach Christbaumtausch in Pfuhl: Stadt Neu-Ulm sucht wieder Weihnachtsbäume

Plus Die Stadt sucht wieder Bäume, die Neu-Ulm und ihre Stadtteile an Weihnachten schmücken sollen. Menschen aus Pfuhl und Burlafingen dürften besonders gespannt sein.

Es sind noch mehr als zwei Monate bis Weihnachten. Doch bei der Stadt Neu-Ulm werden schon jetzt Christbäume gesucht. Eine entsprechende Pressemitteilung verschickte die Stadtverwaltung an diesem Dienstag. Gesucht werden demnach "schöne Tannen und Fichten als Weihnachtsbäume für die Innenstadt und die Stadtteile", heißt es da. Vor allem bei Menschen aus Pfuhl und Burlafingen dürften da jüngste Erinnerungen hochkommen.