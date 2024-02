Nicht aufgepasst: Auffahrunfall auf B10 mit drei Verletzten

Auf der B10 von Ulm in Richtung Senden kam es zu einem Auffahrunfall. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag auf der B10 in Neu-Ulm sind drei Menschen leicht verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 9000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 26-jähriger Autofahrer die Bundesstraße von Ulm in Richtung Senden.

Aus Unachtsamkeit fuhr er mit geringerer Geschwindigkeit einem vorrausfahrenden Auto, das auf rechten von zwei Fahrstreifen unterwegs war, hinten auf. Hierbei wurde der 26-Jährige, dessen Beifahrer sowie die Beifahrerin im vorrausfahrenden Wagen leicht verletzt. Der erheblich an der Front beschädigte Wagen des 26-Jährigen musste abgeschleppt werden. (AZ)