Neu-Ulm

vor 51 Min.

So groß wie acht Fußballfelder: An der B28 soll ein Solarpark entstehen

Plus Ein Unternehmen will am Dreieck Neu-Ulm nahe der Iller eine Freiflächen-Fotovoltaik-Anlage bauen. Das sind die Details des Projekts.

Von Michael Ruddigkeit

Auf rund 150 Hektar sollen in Neu-Ulm in den nächsten Jahren Freiflächen-Fotovoltaikanlagen gebaut werden. Dieses Ziel hat sich die Stadt gesetzt, um auf dem Weg zur angepeilten Klimaneutralität voranzukommen. Voriges Jahr wurde ein Standortkonzept vorgestellt, in dem geeignete Flächen festgelegt sind. Dazu passt ein Vorhaben der E-Con AG aus Memmingen. Das Unternehmen möchte an der B28 einen neuen Solarpark errichten. Im Planungs- und Umweltausschuss wurde das Projekt "Wiblinger Eck" jetzt vorgestellt.

Geplant ist die Solaranlage am Verkehrsknoten Dreieck Neu-Ulm

Die Anlage soll auf einer Grünlandfläche zwischen Illerbrücke und dem Dreieck Neu-Ulm an den Bundesstraßen B30 und B28 errichtet werden und 5,6 Hektar groß werden. Das entspricht etwa acht Fußballfeldern.

