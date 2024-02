Neu-Ulm

07:00 Uhr

Trotz Protests: Stadt will an neuen Plänen für Querspange festhalten

Die geplante Querspange soll von der B28 aus zwischen Ludwigsfeld und Wiley hindurch, am Verkehrsübungsplatz vorbei und unterhalb des Gewerbegebiets Schwaighofen (oben im Bild) zur B10 führen. Doch am Verlauf der möglichen Trasse scheiden sich die Geister.

Plus Die mögliche Trasse von der B28 zur B10 soll verlegt werden, aber etwas von Ludwigsfeld wegrücken. Der Neu-Ulmer Stadtrat entscheidet am 21. Februar.

Von Michael Ruddigkeit

Trotz des Widerstands vieler Anwohner will die Stadt Neu-Ulm die mögliche Querspange von der B28/B30 zur B10 in Richtung Südosten verschieben. Die Fachleute im Rathaus haben die Pläne inzwischen überarbeitet, sodass der Abstand der Trasse zum Ortsrand von Ludwigsfeld etwa 200 Meter größer ist als im ersten Entwurf. Dennoch würde die Querspange damit deutlich näher an den Neu-Ulmer Stadtteil heranrücken als im bisherigen Flächennutzungsplan. Ob die Änderung kommt, entscheidet der Stadtrat in öffentlicher Sitzung am Mittwoch, 21. Februar.

Ob die Querspange von der B28/B30 zur B10 gebaut wird, ist offen

Es geht um eine Vorbehaltsfläche im Flächennutzungsplan, denn ob die Verbindungsstraße zwischen B28 und B10 tatsächlich gebaut wird, ist derzeit offen. Im Bundesverkehrswegeplan 2030 steht sie unter der Rubrik "weiterer Bedarf". Es gehe darum, sich die Option für die Zukunft offenzuhalten, sagt die Stadtverwaltung. Den Verlauf der Trasse will sie nun ändern, damit das Gewerbegebiet Schwaighofen-Süd besser entwickelt werden kann. Denn wenn die Querspange so gebaut wird, wie es derzeit im Plan vorgesehen ist, wird das Gebiet zerschnitten, was diverse Nachteile mit sich bringt, etwa eine Flächen- und Ressourcenverschwendung. Die Stadt müsste außerdem Brücken und Unterführungen bauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

