Neu-Ulm/Ulm

vor 17 Min.

Boomt das Buch? Wie es Buchhandlungen in Ulm und Neu-Ulm geht

Plus Die allgemeine Krisenstimmung hält an - aber das Geschäft mit Büchern scheint nicht schlecht zu laufen. Nachgehakt bei Buchhandlungen in Ulm und Neu-Ulm.

Von Dagmar Hub

Die Pandemie hatte dem Buch einen Boom beschert: In den Phasen der Lockdowns wurde gern gelesen, die gedanklichen Welten in Büchern halfen vielen, mit den Einschränkungen umgehen zu können. Seit zwei Jahren verändert Corona das Leben, aktuell gibt es trotz der Rekordinzidenzen mehr Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Wird Lesen wieder uninteressanter? Nein, sagen die Buchhändler in Neu-Ulm und Ulm übereinstimmend, machen dabei aber unterschiedliche Erfahrungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

