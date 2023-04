Lebendiger Kreuzweg 2023: Diese Straßen sind am Karfreitag gesperrt

Wegen des lebendigen Kreuzwegs am Freitag, 7. April, sind in Neu-Ulm Straßen gesperrt. Start ist um 18 Uhr auf dem Rathausplatz.

Der lebendige Kreuzweg der katholischen italienischen Gemeinde führt am Karfreitag, 7. April, durch Neu-Ulm und Ulm. Start ist um circa 18 Uhr auf dem Rathausplatz. Eine weitere Station in Neu-Ulm ist auf dem Petrusplatz vorgesehen. Anschließend führt die Prozession nach Ulm. Die Großveranstaltung führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Von 17 bis 19.30 Uhr wird die Ludwigstraße zwischen der Zufahrt zum Rathaus-Parkplatz und der Augsburger Straße sowie die Augsburger Straße beziehungsweise Marienstraße zwischen der Maximilianstraße und der Krankenhausstraße für den Verkehr voll gesperrt. Die Marienstraße im Abschnitt zwischen der Krankenhausstraße und der Herdbrücke wird lediglich kurzzeitig durch die Polizei für den Fahrverkehr gesperrt.

So fahren die Busse während des lebendigen Kreuzwegs in Neu-Ulm

Der Linienverkehr wird für die Dauer der Prozession (17 bis 19.30 Uhr) über die Gänstorbrücke fahren. Die Bushaltestellen (jeweils beidseitig) „Rathaus Neu-Ulm“, „Petrusplatz“, „Donau-Center“ (nur Nordseite) und „Maximilianstraße“ werden in dieser Zeit nicht angefahren. Die Haltestellen „Kasernstraße“ in der Reuttier Straße und „Augsburger Tor“ in der Brückenstraße können mitbenutzt werden. Die Linie 7 fährt in Richtung Ulm ab ZUP über die Bahnhofstraße und die Hermann-Köhl-Straße zur Haltestelle Amtsgericht.

Fahrzeuge, die im Bereich der Prozessionsstrecke abgestellt sind, sollten am Karfreitag rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn entfernt werden. Abgestellte Autos können direkt vor und während der Veranstaltung zwischen 17 und 19.30 Uhr nicht bewegt werden. (AZ)