Unfall am Kreisel in Pfuhl: 25-jährige Radfahrerin wird von Auto erfasst

Am Kreisverkehr zwischen Pfuhl und Offenhausen wird eine 25-Jährige von einem Auto erfasst. Sie kommt mit Verletzungen in eine Klinik.

Bei einem Unfall am Montagvormittag am Kreisverkehr zwischen Pfuhl und Offenhausen ist eine 25 Jahre alte Radfahrerin leicht verletzt worden.

Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, war die junge Frau gegen 10.25 Uhr mit ihren Fahrrad von Pfuhl kommend in Richtung Neu-Ulm unterwegs. Ein 54 Jahre alter Autofahrer wollte den Kreisverkehr an der Kammer-Krummen-Straße in nördliche Richtung verlassen, habe dabei aber die Radfahrerin übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Die 25-Jährige verletzte sich dabei und wurde mit Verdacht auf einen Unterarmbruch in eine Klinik gebracht. (krom)