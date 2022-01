Neu-Ulm

Verein Kulturcasino kämpft für Erhalt des Barfüßer-Gebäudes

Plus Nach dem jüngsten Antrag von CSU und JU in Sachen Barfüßer und Bad Wolf meldet sich nun der Verein Kulturcasino zu Wort. Er bezieht deutlich Stellung.

Von Michael Ruddigkeit

Soll das frühere Barfüßer-Gebäude in Neu-Ulm abgerissen werden oder erhalten bleiben? Darüber ist nun erneut eine Diskussion entbrannt. Die CSU-JU-Fraktionsgemeinschaft im Neu-Ulmer Stadtrat hat in einem Antrag an Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU) Aufklärung über den aktuellen Stand des Projekts gefordert (wir berichteten). Dass die ehemalige Brauereigaststätte möglicherweise doch erhalten bleiben soll, ist für die Christsozialen eine "Kehrtwendung", die einen hohen Klärungsbedarf hervorrufe. Nach dem Vorstoß von CSU und JU hat sich nun der Verein Kulturcasino zu Wort gemeldet. Der bezieht in einer Mitteilung deutlich Stellung.

