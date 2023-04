Vorfahrt missachtet: Eine Verletzte und hoher Schaden bei Unfall in Reutti

Zwei Autos sind in Reutti zusammengestoßen. Eine 59-Jährige wurde dabei verletzt. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Bei einem Unfall am Montag im Neu-Ulmer Stadtteil Reutti ist eine 59-Jährige verletzt worden. Eine 76-Jährige soll laut Polizei ihr die Vorfahrt genommen haben. Es kam zum Zusammenprall.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall um 14.32 Uhr. Die 76-Jährige befuhr mit ihrem Auto die Holzschwanger Straße in westliche Richtung. An der Kreuzung zur Jedelhauser Straße soll sie die Vorfahrt missachtet haben und stieß beim Abbiegen mit einer 59-jährigen Fahrzeugführerin zusammen. Die war in Richtung Norden unterwegs und hatte Vorfahrt.

Die 59-Jährige verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht und wurde durch einen hinzugezogenen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Wagen der 76-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro und am Auto der 59-Jährigen in Höhe von 10.000 Euro. (AZ)