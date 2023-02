Weit mehr als ein Promille: Autofahrer verursacht Unfall mit hohem Schaden

Ein Autofahrer übersieht wohl ein anderes Auto und es kommt zum Unfall. Der Mann war wohl erheblich alkoholisiert.

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag in Neu-Ulm einen Unfall verursacht. Verletzt wurde dabei nach Polizeiangaben niemand. Jedoch entstand ein höherer Sachschaden im niederen vierstelligen Bereich.

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Bradleystraße / Grethe-Weiser Straße. Ein 67-jähriger Autofahrer übersah wohl ein anderes Auto, das in der Grethe-Weiser-Straße unterwegs war und Vorfahrt hatte. Am Wagen des 67-Jährigen wurde die Fahrzeugfront rechtsseitig beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf einen niederen vierstelligen Betrag geschätzt. Am anderen Autos wurde die rechte Fahrzeugseite beschädigt. Hierbei beläuft sich die Schadenssumme auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Während der Unfallaufnahme nahm die Polizei beim 67-jährigen Unfallverursacher Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert weit über ein Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden sowie der Führerschein vorläufig einbehalten. Den 67-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)