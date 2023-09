Wer hatte Grün? 10.000 Euro Schaden nach Unfall in Neu-Ulm

Ein Unfall vor der Gänstorbrücke bleibt ohne Verletzte. Doch wer den Zusammenstoß verursacht hat, lässt sich offenbar nicht so leicht klären.

Bei einem Autounfall am Augsburger-Tor-Platz vor der Gänstorbrücke hat es am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr einen Unfall mit hohem Schaden gegeben. Wer den Zusammenstoß verschuldet hat, ist nach Angaben der Polizei unklar. Beide Autofahrerinnen behaupten, sie hätten Grün gehabt.

Den ersten Ermittlungen zufolge befuhr die 41-jährige Fahrerin eines BMW die Brückenstraße in Richtung Neu-Ulm. Währenddessen überquerte eine 27-Jährige mit ihrem Seat den Augsburger-Tor-Platz, um weiter in gerader Richtung in die Augsburger Straße zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein erheblicher Sachschaden, den die Polizei insgesamt auf rund 10.000 Euro schätzt. Beide Frauen gaben an, ihre Ampel habe Grün angezeigt.

Neutrale Zeuginnen oder Zeugen gab es nicht. Wer den Verkehrsunfall beobachtet, wird um Hinweise an die Polizeiinspektion Neu-Ulm (Telefon 0731/8013-0) gebeten. (AZ)