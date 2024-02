Neu-Ulm

vor 13 Min.

Widerstand gegen Querspange von B28 zu B10 bei Ludwigsfeld wächst

Plus Anwohner aus Ludwigsfeld übergeben mehr als 600 Unterschriften gegen die Verlegung der Tangente. Die Freien Wähler wollen sie komplett streichen.

Von Michael Ruddigkeit Artikel anhören Shape

Eigentlich waren die Pläne bereits vom Tisch. Die Neu-Ulmer Stadtverwaltung hatte vorgeschlagen, den Verlauf der Trasse, die irgendwann von der B28/B30 zur B10 führen könnte, zu ändern. Das wäre gut für die Entwicklung des Gewerbegebiets Schwaighofen-Süd in den nächsten Jahren, doch die Querspange würde dann näher an den Stadtteil Ludwigsfeld heranrücken. Der Planungs- und Umweltausschuss lehnte im Herbst vergangenen Jahres den Vorstoß aus dem Rathaus ab. Doch jetzt kommt das Thema noch mal in den Stadtrat, deshalb wehren sich Anwohnerinnen und Anwohner dagegen.

Der Stadtrat befasst sich mit der Querspange von der B28/B30 zur B10

Sie fordern, dass der Verlauf der Trasse im Flächennutzungsplan so bleibt, wie er ist, und haben gegen die Verlegung eine Petition auf der Plattform "Change.org" gestartet. Mehr als 600 Unterschriften kamen bislang zusammen, die nun an Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU) übergeben wurden. Der Neu-Ulmer Stadtrat berät am Mittwoch, 21. Februar, öffentlich über die Querspange. Beginn ist um 16.30 Uhr im großen Sitzungssaal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen