Mehr als Dildos und Sex-Spielzeug: Ihre Leidenschaft sind "Pepperparties"

Plus Früher verkaufte Esther Freund aus Reutti Versicherungen, jetzt bietet sie bei "Pepperparties" Hilfsmittel für den Sex an. Doch dabei geht es nicht immer nur ums Produkt.

Bei einer Tupperparty geht es um Vesperdosen, bei Prowin um Putzmittel. Seit knapp elf Jahren richtet Esther Freund sogenannte "Pepperparties" aus. Das Prozedere ist eigentlich gleich – nur verkauft sie Vibratoren, Gleitgel, Reizwäsche und viele andere Sex-Utensilien. Die 65-Jährige lebt im Neu-Ulmer Stadtteil Reutti. Ihre heiße Ware mit Namen wie "Dark Queen", "Love Double" oder auch "Black Beauty" bringt sie in beinahe ganz Süddeutschland unters überwiegend weibliche Volk. Dabei, erzählt sie, gehe es oft gar nicht immer um das Produkt.