Pfaffenhofen an der Roth

vor 31 Min.

Mission Zukunft: So möchte sich Pfaffenhofen entwickeln

Plus Pfaffenhofen hat mit den ISEK-Plänen Ziele gesetzt, wie sich der Markt in den kommenden Jahren verändern soll. Ein Überblick über die wichtigsten Vorsätze.

Von Philipp Scheuerl

Im Pfaffenhofen der Zukunft, sagen wir im Jahr 2045, ist der Ortskern wieder belebt. Eine Oma und ein Opa spielen mit ihren Enkeln auf dem Kirchplatz. Weil vor allem Fahrräder und E-Autos die Straße entlangfahren und die vielen Bäume Schatten spenden, ist es an der Kirchstraße und an der Hauptstraße ruhig und angenehm. Nach dem Mittagessen in der Taverne holen sie sich noch ein Eis und bringen ihre Enkel wieder zu deren Eltern. Vor ein paar Jahren kauften sie sich an der südlichen Hauptstraße ein brachliegendes Grundstück, auf dem sie ein kompaktes, aber schönes Wohnhaus bauten.

So ein Bild entsteht im Kopf, wenn man den neuen ISEK-Beschluss des Marktes durchblättert. ISEK ist eine Liste aus guten Vorsätzen, die sich Kommunen freiwillig setzen. Die Abkürzung steht für "Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept" und lässt sich auch mit einem Puzzle vergleichen. Eine Gemeinde muss viele Einzelteile gleichzeitig voranbringen und ISEK hilft dabei alles im Blick zu haben. Es ist kein Muss, aber ein Orientierungsrahmen.

