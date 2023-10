Pfaffenhofen

Zukunft der Äußeren Taverne ist geklärt: Was Pfaffenhofen das kostet

Plus Der Pfaffenhofer Marktgemeinderat beschließt, die private Modernisierung des Baudenkmals mit viel Geld zu unterstützen. Damit endet eine jahrzehntelange Debatte.

Am Ende fanden sogar die Freien Wähler versöhnliche Worte. "Dann haben wir halt jetzt kein Thema mehr, über das wir uns regelmäßig unterhalten können. Und so wünschen wir den Bauherren dementsprechend viel Erfolg mit dem Projekt", sagte Marktgemeinderat Christoph Oetinger in Richtung der Investoren Nicola Lausmann und Markus Rupp. Nach jahrzehntelangen Diskussionen um das Baudenkmal in der Pfaffenhofer Ortsmitte, herrscht nur Klarheit über die Zukunft des Gebäudes – und die wird den Markt Pfaffenhofen einiges kosten.

Äußere Taverne in Pfaffenhofen soll für die Öffentlichkeit nutzbar werden

Nach dem Konzept, das die Pfaffenhofer Lausmann und Rupp vorgelegt haben, kann die sanierte Taverne in drei unterschiedlichen Weisen genutzt werden. Im Erd- und Obergeschoss sollen ortsansässige Gewerbe ein Zuhause finden und sich in verglasten Fluren präsentieren können. Im Dachgeschoss werden Wohnungen untergebracht sein, die helfen sollen, das Projekt zu refinanzieren und zudem Menschen zurück in den Ortskern zu bringen. Der historische Kern des Gebäudes steht nach den Planungen der Öffentlichkeit zur Verfügung, dort sollen Ausstellungen, Lesungen und eventuell sogar Hochzeiten stattfinden können. Insgesamt veranschlagen die Investoren rund fünfeinhalb Millionen Euro, die in die Sanierung der Taverne fließen. Von den zwei Millionen Euro, die an staatlicher Förderung in das Projekt fließen, entfallen 400.000 Euro auf den Markt Pfaffenhofen.

