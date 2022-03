Lastwagen prallt gegen Auto: Fahrer begutachtet Schaden und flüchtet

Ein Zeuge beobachtet, wie ein Lastwagen in Pfaffenhofen gegen ein Auto fährt. Der Unfallverursacher kümmert sich nicht um den Schaden und fährt davon.

Nach einer Unfallflucht in Pfaffenhofen hat die Polizei einen jungen Mann ermittelt und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet. Dem Polizeibericht zufolge beobachtete ein Zeuge am Montag gegen 8 Uhr, wie ein Lastwagen rückwärts aus einer Baustelle in der Hauptstraße in Pfaffenhofen auf die Straße rangierte. Dabei stieß der Lkw mit dem Heck gegen die Fahrertüre eines geparkten Autos. Dadurch entstand ein Schaden, der auf 1500 Euro geschätzt wird.

Die Polizei Weißenhorn kann den LKW-Fahrer ermitteln

Der Fahrer des Lkw stieg laut Zeugenaussage aus, schaute sich die Autotüre an und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Zeuge rief daraufhin die Polizei. Die Polizei Weißenhorn ermittelte einen 18-jährigen Mann als Fahrer. Er muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. (AZ)