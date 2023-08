Traktor-Anhänger streift Auto: Polizei sucht den Traktorfahrer

Bei Pfaffenhofen kommt zu einem Unfall zwischen einem Traktor-Anbaugerät und einem Auto. Der Traktor aber fährt danach weiter.

Ein Sachschaden von mehreren hundert Euro ist am Samstag bei einem Unfall bei Pfaffenhofen entstanden. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein Autofahrer gegen 14.15 Uhr befuhr die Staatsstraße 2021 aus Richtung Kadeltshofen kommend in Richtung Pfaffenhofen. Etwa 150 Meter vor Pfaffenhofen soll ihm ein Traktor entgegengekommen sein, an dem ein Anbaugerät verbaut war. Der Traktor habe den linken Außenspiegel des Wagens gestriffen, heißt es. Der Fahrer des Traktors soll jedoch ohne anzuhalten weitergefahren sein und sich damit laut Polizei unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben.

Zeugen, die Angaben zu dem bislang unbekannten Unfallverursacher machen können und/oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/9655-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)