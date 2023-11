Prozess in Ulm

13:47 Uhr

Kind getötet: Vater glaubte im Wahn, er verdiene dafür eine Belohnung

Plus Am Ostermontag hat ein Vater seiner Tochter in Wiblingen die Kehle durchgeschnitten. Ein Psychiater beschreibt Gedankenwelt und religiösen Wahn des Mannes.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Seit zwei Tagen war das Kind tot, ihr eigener Vater hatte dem Mädchen auf dem Schulgelände in Wiblingen die Kehle durchgeschnitten. In der Vernehmung beim Haftrichter lachte der Mann immer wieder laut, dann saß er derart regungslos auf seinem Stuhl, als sei die Videoaufnahme eingefroren. Noch zwölf Tage nach der Tat erkannte Psychiater Peter Winckler klare Anzeichen für eine akute Psychose. Dem Gutachter sagte der Vater, er habe kein Kind getötet, sondern ein Tier, und er verdiene eine Belohnung, 16 Millionen Euro. Am Landgericht Ulm verliest Winckler ein Tagesprotokoll, bei dem religiöse Wahnvorstellungen und Größenwahn deutlich werden.

Seine Tat hat der Mann bereits beim Prozessauftakt eingeräumt, eine Gefängnisstrafe droht ihm wohl nicht. Er gilt als psychisch krank. Das Gericht unter dem Vorsitz von Wolfgang Tresenreiter soll darüber entscheiden, ob der 41 Jahre alte Mann in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik untergebracht werden soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen