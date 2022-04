Roggenburg

18:00 Uhr

Wirt veröffentlicht wütenden Aufruf nach Randale – das sagt die Polizei

Plus Unbekannte haben bei der Alten Mühle in Roggenburg unter anderem eine Palme ins Wasser geworfen. Wirt Smrekar startet einen Versuch, sie zu finden. Darf er das?

Von Sebastian Mayr

Sie haben eine Palme in den Weiher geworfen, ein 20 Meter langes Dekorationstau aus der verschraubten Verankerung gerissen und mit Schirmen auf Gäste geworfen: Gegen 4.30 Uhr am frühen Sonntagmorgen haben Unbekannte neben dem Biergarten der Alten Mühle in Roggenburg randaliert. Etwa eine halbe Stunde davor war dort eine Veranstaltung zu Ende gegangen. 300 bis 400 Euro betrage der Schaden, sagt Wirt Patrick Smrekar. Bis zum Samstag gibt der Gastronom den Unbekannten Zeit, sich zu melden und für den Schaden aufzukommen. Andernfalls erstatte er Anzeige bei der Polizei. Doch was hält die eigentlich davon, wenn jemand solche Angelegenheiten auf diese Weise in die Hand nimmt?

