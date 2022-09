Senden

12:00 Uhr

Erneuter Brand, wieder Brandstiftung: Gibt es einen Zusammenhang?

An der ehemaligen Uhrenfabrik in Senden kam es Anfang August zu zwei Feuerwehreinsätzen an fast derselben Adresse. Die Polizei geht wie beim Brand am Dienstag von Brandstiftung aus.

Lokal Innerhalb weniger Wochen wird in Senden drei Mal ein Feuer gelegt. Die Polizei ermittelt jeweils wegen Brandstiftung. Gibt es Hinweise auf einen Zusammenhang?

Von Michael Kroha

Die Feuerwehr musste am Dienstag in die seit Jahren stillgelegte Werkhalle der Alten Weberei in Senden ausrücken. Zwei Kühlschränke waren in Brand geraten, weil Spraydosen, Feuerwerkskörper und Grillanzünder hineingeworfen und angezündet wurden. Hinweise auf die Täter liegen der Polizei noch nicht vor. Anfang August kam es in der früheren Uhrenfabrik zu gleich zwei Feuerwehreinsätzen an einem Tag. Zunächst war die Brandursache unklar. Doch auch hier gehen die Ermittler inzwischen von einer vorsätzlichen Tat aus. Gibt es einen Zusammenhang?

