Unfallflucht in Senden: Polizei Weißenhorn sucht Zeugen

Ein bislang Unbekannter hat in Senden einen Verkehrsunfall verursacht und ist geflohen, ohne den Unfall zu melden. Die Polizei Weißenhorn sucht Zeugen.

Zwischen dem 9. und dem 15. Dezember hat ein bislang Unbekannter in der Bucherstraße in Senden einen geparkten Pkw angefahren. Wie die Polizei mitteilt, entfernte sich der Unfallverursacher daraufhin von der Unfallstelle, ohne den Unfall bei der Polizei zu melden. An dem schwarzen Mercedes des Geschädigten, der die Unfallflucht erst jetzt anzeigte, entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Polizei Weißenhorn sucht Zeugen für Unfallflucht in Senden

Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können oder den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. (AZ)