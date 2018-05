22.05.2018

Die Hoffnung lebt wieder in Weißenhorn Lokalsport

Nach zwei Dreiern ist der direkte Klassenerhalt plötzlich möglich

Das Kellerduell der Fußball-Kreisliga A Iller zwischen dem FV Weißenhorn und dem FV Senden endete mit einem hauchdünnen 1:0-Erfolg für die Fuggerstädter, die nach den beiden Dreiern an Pfingsten wieder darauf hoffen dürfen, den Klassenerhalt auf direktem Wege zu schaffen.

Der Sieg geht vor allem aufgrund einer besseren ersten Hälfte absolut in Ordnung. Die Gäste blieben ihren Fans über die gesamten 90 Minuten vieles schuldig. Ihr Trainer Michael Ott bilanzierte hinterher enttäuscht: „Die ersten 45 Minuten waren wir quasi nicht auf dem Platz. Nach dem Wechsel wurde es zwar etwas besser, aber richtig prickelnd war das auch nicht.“

Weißenhorn machte dagegen das Beste aus seinen Mitteln und hatte auch Chancen. Aber weder Tim Räpple (6.) noch seine Mannschaftskollegen Furkan Ata (21.) und Martin Widmer (24.) konnten das Leder zunächst im Sendener Gehäuse unterbringen. Am Ende war es dann doch der Weißenhorner Sturmführer Widmer, der mit einem Kopfball die Führung, und letztlich auch die Entscheidung, herbeiführte (28.).

Während der zweiten Spielhälfte waren die Sendener bemüht, so etwas wie Druck auszuüben. Sie blieben aber ziemlich harmlos. Immerhin sprangen ein paar Chancen durch Francesco Gencarelli per Kopf (56.) und Alexander Stierl (66.) heraus. Zwei Minuten danach zeigte der gut leitende Unparteiische Jonas Bührle aus Blaubeu-ren auf den Elfmeterpunkt. Michael Straßer hatte Gencarelli im Strafraum zu Fall gebracht. Der Gefoulte trat selbst an und scheiterte mit seinem schwachen Schuss an FVW-Keeper Tobias Junker. Kurz vor Spielende rettete erneut Junker noch einmal den eminent wichtigen Sieg gegen Stierl (86.). Die Hausherren waren in Halbzeit zwei längst nicht mehr so präsent wie vor dem Seitenwechsel und hatten so gut wie keine nennenswerte Offensivaktion zu bieten. Für ihren Trainer Eckhard Sedelmeier gab es dafür eine logische Erklärung: „Man konnte mal wieder ganz klar sehen, dass wir personell aus dem letzten Loch pfeifen und dass die Ergänzungsspieler nicht ganz das Niveau halten können. So hat uns vor allem nach dem Wechsel die Entlastung nach vorne gefehlt“. (wgo)

