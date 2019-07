14:51 Uhr

Die lange Garde von Ratiopharm Ulm ist komplett

Derek Willis kommt aus Göttingen zu den Ulmer Basketballern. Mit einem großen Spieler von diesem Verein haben die ja schon beste Erfahrungen gemacht

Von Pit Meier

Mit einem großen Mann aus Göttingen hat Ratiopharm Ulm ja schon beste Erfahrungen gemacht: Zu Beginn der Saison 2015/16 kam ein gewisser Raymar Morgan von den Niedersachsen, der später in Ulm zum wertvollsten Spieler der Basketball-Bundesliga gewählt wurde. Mit dem 2,06 Meter großen und 24 Jahre alten Derek Willis haben die Ulmer jetzt wieder einen Spieler aus Göttingen geholt. Der Amerikaner mit indianischen Vorfahren hat einen Zweijahres-Vertrag unterschrieben. Zuvor waren bereits Seth Hinrichs und Grant Jerrett verpflichtet worden, die großen Positionen sind damit besetzt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass neben Javonte Green auch Dwayne Evans und Isaac Fotu wie vermutet nicht zurück kommen werden.

Der neue Spieler von Ratiopharm Ulm hat Länderspiel-Erfahrung

Ebenso wie Jerrett und der neue Combo-Guard Tyler Harvey hat auch Willis trotz seiner Größe einen guten Wurf von draußen. In seiner ersten und bislang einzigen Saison in Deutschland hat er für Göttingen 62 seiner 146 Dreier getroffen – das ergibt eine tolle Quote von mehr als 42 Prozent. Insgesamt kam er im Schnitt bei Göttingen auf zwölf Punkte und fünf Rebounds. In vier Spielen waren es mehr als 20 Zähler, seine beste Partie lieferte Willis mit 22 Punkten, 13 Rebounds und einer Trefferquote aus dem Feld von mehr als 70 Prozent bei der 71:88-Niederlage in Würzburg im Februar dieses Jahres ab. Zudem verfügt der neue Ulmer sogar über Länderspiel-Erfahrung: Im vergangenen Jahr spielte er in der WM-Qualifikation für die USA gegen Kuba. „Derek ist ein variabel einsetzbarer Big Man, der uns mit seiner Größe defensive Stabilität und Präsenz im Rebounding geben wird“, sagt der neue Ulmer Trainer Jaka Lakovic: „Darüber hinaus ist er ein starker Werfer, der sein Spiel nach einer guten Rookie-Saison in den nächsten zwei Jahren bei uns auf das nächste Level bringen will.“

Ratiopharm Ulm hat jetzt vier Amerikaner

Vier Amerikaner hat Ratiopharm Ulm damit in diesem Sommer bereits neu verpflichtet, zwei Ausländerpositionen sind noch frei im Kader. Green, Evans und Fotu sind sicher weg, Katin Reinhardt, Ryan Thompson und Patrick Miller stehen für eine Vertragsverlängerung noch zur Disposition. Die mit Abstand besten Chancen dürfte Miller haben. Also der Spieler, der in der vergangenen Saison am meisten polarisiert hat. Seine Kritiker bemängelten, dass er keinen Wurf von draußen hat. Seine Fans lobten seine Athletik und seine Sprungkraft. Den Dreier müsste Miller in der kommenden Saison nach der Verpflichtung von so vielen auf diese Übung spezialisierten Spielern nicht mehr unbedingt so oft nehmen...

