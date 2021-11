Devils-Kapitän Martin Jainz will im letzten Jahr nicht absteigen

Plus Martin Jainz spricht über das Ende seiner Karriere, die Probleme der Devils und warum er trotzdem zuversichtlich ist – und er freut sich auf die Zeit mit der Familie

Martin Jainz beendet nach dieser Saison beim Eishockey-Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm seine Karriere. Der 39-jährige Kapitän ist der letzte verbliebene Spieler, der schon in der Oberliga seine Schlittschuhe für den Verein geschnürt hat. Damals war er noch Stürmer, später wurde Jainz zum Verteidiger umgeschult, inzwischen wird er auch wieder im Angriff eingesetzt. Vor vier Jahren kehrte er aus Memmingen zurück zu den Devils.