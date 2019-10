vor 48 Min.

FV Illertissen feiert „dreckigen Sieg“ gegen Schalding-Heining

Illertissen reichen 20 gute Minuten gegen Schalding-Heining. Trainer Küntzel ist hinterher aber wenig begeistert – auch, weil die Latte helfen musste.

Von Hermann Schiller

Der Plan des FV Illertissen, nach dem 4:1-Sieg gegen Heimstetten in der Regionalliga Bayern nachzulegen, ist geglückt. Mit 2:1 (0:0) besiegte er am Samstag den SV Schalding-Heining. Platz neun in der Tabelle ist der Lohn. Allerdings mussten die Illertisser in der Schlussphase noch zittern und hatten sogar Glück, als Gästespieler Tobias Stockinger nur die Latte traf.

Dabei schienen die Illertisser durch eine 2:0-Führung kurz nach der Pause einem sicheren Sieg entgegenzusteuern. Daniel Dewein mit einem tollen Tor und Maurice Strobel hatten getroffen. Doch ein verwandelter Handelfmeter von Markus Gallmeier zum 1:2 gab den Gästen Auftrieb und die Illertisser hatten alle Hände voll zu tun, um den Ausgleich zu verhindern. Die Partie war zuvor, insbesondere in der ersten Hälfte ausgeglichen, die Gäste hatten eher leichte Vorteile. Überraschend dabei war, dass sie keineswegs wie eigentlich erwartet besonders defensiv agierten. Richtig gefährliche Torszenen waren beiderseits trotzdem nicht zu verzeichnen. Seitens der Illertisser war es nach einer Viertelstunde Daniel Dewein mit einem Alleingang, der Torhüter Markus Schöller prüfte. Auf der Gegenseite machte Markus Gallmeier mit einer ähnlichen Aktion auf sich aufmerksam. Nach einer halben Stunde versuchte es Dewein nach einer Flanke aus der Drehung und auch Schüsse von Maurice Strobel (42.) und Marco Hahn (44.) verfehlten ihr Ziel. Bei einem Kopfball von Kai Luibrand (45.) hatte SV-Torhüter Markus Schöller aufgepasst.

FV Illertissen - SV Schalding-Heining - Trainerkommentar Video: Wilhelm Schmid

Die zweite Hälfte begann dann mit einigen Paukenschlägen. Antonio Pangallo musste verletzt in der Kabine bleiben, für ihn kam Gabriel Galinec. Dann zog Daniel Dewein unwiderstehlich auf und davon und traf mit einem Schlenzer ins lange Eck zum 1:0 (47.). Damit nicht genug, denn einige Minuten später stand es sogar 2:0. Wieder zog Daniel Dewein davon, legte für Kai Luibrand quer und dessen Flanke köpfte Maurice Strobel ein (51.). Eigentlich hätte diese klare Führung den Illertissern Sicherheit geben sollen, doch das Gegenteil war der Fall. Die Gäste bewiesen, dass sie eine Mannschaft sind, die kein Spiel verloren gibt. Markus Gallmeier verfehlte zunächst noch mit einem gefährlichen Volleyschuss, traf aber wenig später (60.) mit einem verwandelten Handelfmeter zum 2:1. Benedikt Krug war der Ball an die Hand geschossen worden.

FV Illertissen besiegt Schalding-Heining

Von diesem Zeitpunkt an nahmen die Gäste mehr und mehr das Spiel in die Hand. Die Folge waren einige brenzlige Szenen im Illertisser Strafraum. Die gefährlichste musste der FVI eine Viertelstunde vor Schluss überstehen, als der eingewechselte Tobias Stockinger mit einem Kracher an die Pech hatte. Erst gegen Ende der Partie konnten sich die Illertisser nochmals lösen. Zunächst scheiterte Fabio Maiolo mit einem Freistoß an Torhüter Schöller (86.) und dann schoss Kai Luibrand wenig später den Torhüter an. Alles in allem hatten sich die Illertisser den Sieg aber verdient.

FV Illertissen: Schmidt- Buchmann, Pangallo(46. Gabriel), Krug, Enderle(87. Glessing)- Wegmann, Nebel, Hahn, Dewein(66. Maiolo)-M. Strobel, Luibrand

Das sagen die Trainer zur Partie FVI - Schalding-Heining:

Marco Küntzel (FVI): „Erst einmal bin ich sehr erleichtert, es war ein hart erkämpfter Sieg. Unser Passspiel war in den ersten 30 Minuten fatal, kaum ein Pass ist vorne angekommen. Wir konnten vorne kaum einen Ball halten. Im Endeffekt haben wir in den 90 Minuten gerade einmal 15 bis 20 Minuten gut gespielt. Es tut auch mal gut, einen dreckigen Sieg über die Zeit zu bringen, denn das war in der Vergangenheit oft nicht der Fall. Deswegen muss man klar sagen, dass das ein kleiner Schritt nach vorne war.“



„Erst einmal bin ich sehr erleichtert, es war ein hart erkämpfter Sieg. Unser Passspiel war in den ersten 30 Minuten fatal, kaum ein Pass ist vorne angekommen. Wir konnten vorne kaum einen Ball halten. Im Endeffekt haben wir in den 90 Minuten gerade einmal 15 bis 20 Minuten gut gespielt. Es tut auch mal gut, einen dreckigen Sieg über die Zeit zu bringen, denn das war in der Vergangenheit oft nicht der Fall. Deswegen muss man klar sagen, dass das ein kleiner Schritt nach vorne war.“ Stefan Köck (Schalding-Heining): „Ich habe in den ersten 30 Minuten einen guten Auftritt meiner Mannschaft gesehen. Wir haben das Spiel wegen den zehn Minuten nach der Pause verloren. Wir können froh sein, dass wir nicht noch das 3:0 kassiert haben. “



Themen folgen