vor 35 Min.

FV Illertissen trotz Eichstätt einen Punkt ab

Marco Hahn traf in Eichstätt zum 1:0 für den FV Illertissen.

Der FV Illertissen erkämpft sich beim heimstarken VfB Eichstätt ein Unentschieden. Der FVI ging sogar in Führung.

Von Hermann Schiller

Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung gelang dem FV Illertissen am Samstag ein 1:1-Unentschieden beim bayerischen Amateurmeister VfB Eichstätt. Ein wertvoller Punktgewinn für den FVI, denn Eichstätt war bis dato die heimstärkste Mannschaft in dieser Spielzeit. Der Illertisser Führungstreffer von Marco Hahn nach einer guten Viertelstunde war das erste Gegentor in dieser Saison, dass die Eichstätter auf eigenem Platz kassierten. Auf Seiten der Gastgeber unterstrich Mittelstürmer Fabian Eberle beim Ausgleich nach einer halben Stunde seine Torjägerqualitäten mit Saisontreffer Nummer fünf.

Illertissen ging von Anfang an ein sehr hohes Tempo. Dafür hätten sie aus ihrer Sicht schon nach zehn Minuten belohnt werden müssen. Stanislaw Herzel drang nach schönem Zusammenspiel mit Daniel Dewein in den Strafraum ein und wurde wenige Meter vor dem Tor gelegt. Ein Pfiff von Schiedsrichter Tobias Wittmann blieb aber aus. Der FVI ließ sich dadurch nicht entmutigen, sondern suchte weiterhin den Weg nach vorne. Nach einer sehenswerten Kombination über Maurice Strobel, Max Zeller und Phillip Schmid legte letzterer für Marco Hahn auf und der spitzelte das Leder zum 1:0 für Illertissen ins Netz (18. Minute).

In der zweiten Halbzeit schwinden die Kräfte

Für eine Vorentscheidung hätte Daniel Dewein nach einer knappen halben Stunde sorgen können. Er lief allen davon, verfehlte aber allein vor dem Tor knapp (26.). Zum Leidwesen der Illertisser machte es Fabian Eberle wenige Minuten später besser. Er nutzte eine Unachtsamkeit und traf per Kopfball zum 1:1 (31.). Die Illertisser waren jedoch weiterhin gefährlich, hatten kurz vor der Pause nochmals die Gelegenheit für einen zweiten Treffer. Allerdings war der Kopfball von Phillip Schmid zu schwach.

Auch nach der Pause blieb der Sturmlauf der Gastgeber aus. Denn nach Wiederanpfiff machten sich auf beiden Seiten die kräftezehrenden englischen Wochen bemerkbar. Beide Teams erarbeiteten sich kaum noch Torchancen. Was aber nicht bedeutete, dass das Spiel nicht weiterhin intensiv und kampfbetont war. Man merkte aber beiden Mannschaften den Kräfteverschleiß der vergangenen Wochen an. Die ein oder andere Möglichkeit beiderseits ergab sich zwar, doch je länger die Partie dauerte, desto mehr war zu sehen, dass beide Mannschaften mit der Punkteteilung durchaus zufrieden waren.

FV Illertissen: Schmidt – Zeller (87. Wujewitsch), Krug, Wegmann, Herzel – M. Strobel, Nebel, Hahn, Maiolo, Dewein (76. Baric) – Schmid (46. Luibrand).

Die Trainerstimmen

Marco Küntzel (FV Illertissen): „Wir haben endlich wieder ein stabiles Spiel abgeliefert. Wir haben mit einer Ausnahme keine Torchance zugelassen. Uns war auch bewusst, dass wir vorne nicht viele Möglichkeiten bekommen werden. Mit dem Punkt bin ich sehr zufrieden. Ich bin stolz auf mein Team.“

Markus Mattes (VfB Eichstätt): „Wir hatten zu Beginn ein Problem mit dem hohen Tempo von Illertissen. Leider haben wir es nicht geschafft, nach dem Ausgleich noch öfter gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen. Daher geht das Ergebnis auch so in Ordnung.“

