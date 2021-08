FV Illertissen: Warum der TSV Aubstadt zum Angstgegner wird

Plus Der FV Illertissen verliert in der Regionalliga Bayern mit 1:2. Ausgerechnet gegen den TSV Aubstadt reißt die Erfolgsserie des FVI.

Der TSV Aubstadt bleibt ein Angstgegner für den FV Illertissen in der Regionalliga Bayern. Auch im dritten Aufeinandertreffen gingen die Unterfranken als Sieger vom Platz, gewannen in Illertissen mit 2:1 (1:1).