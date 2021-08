Fußball

vor 47 Min.

Regionalliga Bayern: Das erwartet den FV Illertissen im Fußball-Dorf Pipinsried

Plus Der FV Illertissen tritt am Dienstagabend beim FC Pipinsried an. Dass die Atmosphäre im Stadion des Aufsteigers hitzig ist, weiß man beim FVI.

Von Hermann Schiller

Beim Aufsteiger FC Pipinsried gastiert Fußball-Regionalligist FV Illertissen am heutigen Dienstag (18.30 Uhr). Der Neuling hat sich schon bestens zurechtgefunden in der vierthöchsten Spielklasse, kann eine ausgeglichene Bilanz vorweisen. Drei Niederlagen, drei Siege und ein Unentschieden stehen zu Buche. Ein Zeichen, dass die Oberbayern angekommen sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen