Wegen 2G-Regel: Fans des SSV Ulm 1846 Fußball boykottieren Heimspiele

Plus Weil ins Donaustadion nur noch Geimpfte und Genesene dürfen, wollen Fans des SSV Ulm 1846 Fußball die Heimspiele boykottieren. Was der Spatzen-Sportchef dazu sagt.

Es hatte sich angekündigt, jetzt ist es offiziell: Ab Mittwoch, 17. November, gilt in Baden-Württemberg die Corona-Alarmstufe. In der Sport-Verordnung des Landes während der Pandemie ist unter anderem geregelt, dass auch bei Sportveranstaltungen im Freien künftig die 2G-Regel gilt. Zutritt haben nur noch Geimpfte und Genesene. Auch im Ulmer Donaustadion. Und das wiederum treibt einige Fans des Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball auf die Palme.