15:07 Uhr

Per Günther bleibt bei Ratiopharm UIm - es dürfte sein letztes Jahr sein

Plus Kapitän Per Günther verlängert seinen Vertrag und wendet sich direkt an die Fans. Er ist so etwas wie das Gesicht und die Stimme der Basketball-Bundesliga

Von Pit Meier

Er hatte es selbst oft angekündigt und eine wirkliche Überraschung war es somit nicht, als Ratiopharm Ulm am Montag meldete, dass Per Günther seinen Vertrag mit dem Basketball-Bundesligisten um ein Jahr verlängert hat. Aber in dem vom Verein veröffentlichten Video sagt der Kapitän einen Satz, der aufhorchen lässt: „Das scheint mein letztes Jahr zu sein.“ Natürlich schiebt Günther noch einen schrägen Spruch hinterher: „Wenn ihr mich aus unerfindlichen Gründen noch einmal spielen sehen wollt und auf mich zeigen wollt und sagen: Das ist der, der früher einmal so schnell und gut war – dann kommt vorbei.“ Nach der Saison Nummer 14 in Ulm dürfte damit eine Basketball-Ära unwiderruflich enden.

Themen folgen