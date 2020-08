18:00 Uhr

Ratiopharm Ulm gewinnt erstes Testspiel

Die Ulmer Basketballer gewinnen denkbar knapp gegen Ljubljana.

Ratiopharm Ulm hat sich zum Abschluss der ersten Trainingswoche mit einem Sieg belohnt. Nach nur sieben Trainingstagen schlug das neu formierte Team von Trainer Jaka Lakovic Cedevita Olimpija Ljubljana mit 90:89 und deutete schon ganz früh in der Vorbereitung an, welche Qualitäten das Team auszeichnen könnten.

„Der Einsatzwille, die Leidenschaft und die Bereitschaft, den Ball zu teilen haben mir gut gefallen“, fasst Lakovic den ersten von insgesamt sieben Tests zusammen. Troy Caupain, dem mit sieben Assists die meisten gelangen, war gemeinsam mit Andreas Obst Topscorer (15 Punkte) seiner Mannschaft, die sich erst in den letzten Sekunden durchsetzen konnte. Denn, nachdem Ulm drei Minuten vor dem Ende noch mit 84:79 geführt hatte, brachte Ljubljanas Kendrick Perry sein Team mit einem wilden Dreier und nur noch 21 Sekunden auf der Uhr mit 89:88 in Front.

Ulmer Basketballer gewinnen gegen Ljubljana

Den letzten Angriff des Spiels beendeten die Ulmer dann mit Nervenstärke: Nachdem Isaiah Wilkins geduldig unter dem Korb freigespielt worden war, behielt der Power Forward nach einem Foul von der Freiwurflinie die Nerven und versenkte beide Würfe zum 90:89-Endstand.

Das nächste Testspiel der Ulmer steht an diesem Freitag, 4. September, an. Dann spielt das Team in Bamberg, zwei Tage später steht es in Bayreuth auf dem Parkett. Alle Spiele finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Klub prüft aber, ob er einen Livestream einrichten kann.

az

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen