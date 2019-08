vor 2 Min.

Ratiopharm Ulm hält doch ein öffentliches Testspiel ab

In der Vorbereitung der Ulmer Basketballer auf die Saison 2019/20 wird es doch ein öffentliches Testspiel in der Ratiopharm-Arena geben.

Obwohl die Ulmer Basketballer in der Vorbereitung kein öffentliches Testspiel organisieren konnten, wird es nun doch eins geben. Gegner ist Limburg.

Am kommenden Dienstag (27. August, 18 Uhr) bestreiten die Basketballer von Ratiopharm Ulm ihr einziges öffentliches Testspiel in der Ratiopharm-Arena vor der am 24. September beginnenden Saison. Gegner ist der belgische Halbfinalist Limburg United. Dank der Sparkasse Ulm sind der Eintritt und das Parken kostenlos. Fans können sich ab sofort im Ticketportal ihren Platz reservieren. Da die Kapazität auf 1.700 Plätze begrenzt ist, gelten die vorab gelösten Tickets als Eintrittskarte. Die Arena öffnet um 17 Uhr, Spielbeginn ist um 18 Uhr. (az)

