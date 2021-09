Die Unschlagbaren aus der Friedrichsau

Es gibt nur eine Mannschaft, die noch nie verloren hat und das ist der SSV Ulm 1846 Fußball

Es hat sie alle schon mindestens einmal erwischt, all die stark eingeschätzten Mannschaften in der Fußball-Regionalliga Südwest wie Elversberg, Offenbach, Steinbach und Homburg. Nur ein Verein kam unbeschadet durch die Anfangsphase der Saison und das ist der SSV Ulm 1846 Fußball. Die Spatzen feierten mit dem 2:1 beim Nachwuchs der TSG Hoffenheim den vierten Sieg in Folge.

Nach den zwei Unentschieden zum Auftakt läuft es inzwischen also richtig rund und bei der Anhängerschaft steigt natürlich die Hoffnung darauf, dass ihre Mannschaft in dieser Saison endlich um den Titel und den Aufstieg in die dritte Liga mitspielt. Befeuert wird diese Zuversicht durch die Tatsache, dass Ulm, anders als in der vergangenen Spielzeit, bisher die Pflichtaufgaben gegen die vermeintliche oder tatsächliche Laufkundschaft der Liga zuverlässig erledigt: Am vergangenen Samstag der Last-Minute-Sieg gegen Koblenz, jetzt der letztlich verdiente und souverän herausgespielte Dreier gegen Hoffenheim.

Die Ulmer begannen dominant, attackierten den Gastgeber früh und ließ ihn dadurch kaum zur Entfaltung kommen. Nach sieben Minuten hatte Tobias Rühle bereits die erste Möglichkeit, der Schuss konnte von Torhüter Luca Philipp aber noch entschärft werden. Nach 18 Minuten kam Adrian Beck nach Vorlage von Nicolas Wähling zum Abschluss, der zur Ecke geklärt wurde. Hoffenheim war in dieser Phase des Spiels meist nur durch Standards gefährlich, ansonsten waren die Spatzen spielbestimmend und belohnten sich in der 37. Minute dafür: Ein Eckball des von Beginn an spielenden Fabian Benko wurde zu Nicolas Wähling verlängert, der am langen Pfosten per Kopf zur 1:0-Führung traf. Auch im zweiten Durchgang drängte Ulm den Bundesliga-Nachwuchs in dessen Hälfte und spielte auf das zweite Tor. Dies gelang Fabian Benko in der 54. Minute. Der Neuzugang setzt zum Solo an, setzte sich gegen mehrere Gegenspieler durch und vollendete sicher zum 2:0 – es war sein erster Treffer für den SSV Ulm 1846 Fußball. Vier Minuten später zielte Wähling beim Freistoß etwas zu genau, sodass sein Schuss knapp das Tor verfehlte.

In der 70. Minute gelang der TSG Hoffenheim II durch Nick Breitbücher der Anschluss. Nach diesem Tor bäumte sich die Mannschaft von Trainer Kai Herdling noch einmal auf und drängte auf das Unentschieden. Es entwickelte sich deswegen eine spannende Schlussphase, in der die Ulmer aber den Sieg über die Zeit brachten. (pim/AZ)

SSV Ulm 1846 Fußball: Heimann – Maier, Reichert, Geyer – Stoll, Heußer, Beck, Guarino (90.+2 Heilig) – Wähling (80. Harres), Rühle (80. Jann), Benko (65. Rochelt).