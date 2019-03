16:09 Uhr

SSV Ulm besiegt Wormatia Worms in einem intensiven Spiel Lokalsport

Viele harte Zweikämpfe, wenig Torraumszenen - die Ulmer Spatzen gewinnen zuhause gegen Wormatia Worms.

Von Gideon Ötinger

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat sein erstes Heimspiel des Jahres 2019 in der Regionalliga Südwest gewonnen. Mit 1:0 bezwang er am Samstagnachmittag Wormatia Worms vor knapp über 1000 Zuschauer im Donaustadion. Das Ulmer Tor fiel früh in der Partie durch Nicolas Jann.

Auf zwei Positionen hatte Trainer Holger Bachthaler seine Mannschaft im Vergleich zur 0:3-Niederlage bei den Offenbacher Kickers verändert. Statt Vinko Sapina stand Ardian Morina als Doppelspitze mit David Braig auf dem Platz und Rechtsaußen kam Nico Gutjahr zum Einsatz. Kapitän Florian Krebs blieb auf der Bank, Marcel Schmidts rückte dafür als Linksverteidiger nach hinten. Vor ihm auf der linken Seite agierte Nicolas Jann, der früh in den Blickpunkt geraten sollte. In der siebten Minute hatte er die erste Ulmer Chance auf dem Fuß - und die saß direkt. Albano Gashi spielte ihn aus dem Zentrum heraus auf der linken Seite an, Jann bewegte sich mit einer fließenden Bewegung in den Strafraum, zog ab und fertig war die 1:0-Führung. Eine Gelegenheit ein Tor; das hatte es zuletzt nicht so oft gegeben bei den Abschluss-schwachen Spatzen.

Ulmer Spatzen besiegen Wormatia Worms

Die erste Halbzeit offenbarte, dass das zu dem Zeitpunkt durchaus verdient war. Die Ulmer ließen den Ball gut laufen und kamen immer mal wieder gefährlich in die Nähe des Wormser Tores, zeigten sich in manchen Situationen aber etwas zu nachlässig. In der 17. Minute etwa, als Morina und Braig nur einen Verteidiger zwischen sich und dem Tor hatten, Morina mit dem Pass auf Braig aber zu lange wartete. Braig wiederum hatte kurz darauf eine gute Chance (17.), genau wie Albano Gashi. Worms hatte seine erste Möglichkeit erst in der 24. Minute durch einen halbgaren Distanzschuss von Leon Volz. Nach etwa einer halben Stunde kamen die Rheinland-Pfälzer aber besser in die Partie und die Spatzen zeigten die ein oder andere Schlampigkeit in der Defensive. Wirklich Kapital daraus schlagen konnte die Wormatia jedoch nicht. Lediglich eine Kopfballchance durch Dimitrios Ferfelis (40.) sprang für sie heraus. Ansonsten blieb der erste Durchgang ereignisarm.

Der zweite drohte, sich dem anzuschließen. Viele, teils harte Fouls unterbrachen den Spielfluss und von der Ulmer Überlegenheit des Spielbeginns war nicht mehr viel übrig. Nicolas Jann machte ein starkes Spiel und auch Albano Gashi war im Mittelfeld präsent. In der 61. Minute ging Ardian Morina vom Feld. Für ihn kam Vinko Sapina, der dem Offensivspiel der Spatzen gut tat. Direkt war etwas mehr Zug drin. In der 65. Spielminute ergab sich so eine Gelegenheit, wieder eingeleitet durch Jann. Sein Pass vors Tor verpasste David Braig allerdings. Worms blieb weiter gefährlich, vor allem deshalb, weil sich die Ulmer oft ungeschickt anstellten in der Verteidigung. Ein Ausgleich lag in der Luft, obwohl die Zahl der Wormser Chancen gegen null tendierte.

SSV Ulm mit erstem Liga-Heimsieg im Jahr 2019

Eine Viertelstunde vor Schluss nahm Bachthaler den starken Nicolas Jann aus dem Spiel und brachte Vitalij Lux. Damit fehlte der Offensivposten auf der linken Seite. Die Rolle übernahm David Braig. Und was Jann zu Beginn des Spiels gut gemacht hatte, machte Lux nicht gut. Nach einem starken Pass von Sapina lief er allein auf Worms Torwart Chris Keilmann zu, vergab die Möglichkeit allerdings leichtfertig. Doch es sollte noch mehr kommen. Ein Tor von David Braig nämlich - allerdings stand er beim Pfostenschuss von Nico Gutjahr passiv im Abseits und wurde durch seinen Schuss aktiv. Der Treffer zählte folglich nicht. Ulm spielte zu dem Zeitpunkt in Überzahl nach einer Gelb-roten Karte für Dino Bajric. Vielleicht lag es daran, aber Worms schaffte es nicht mehr, noch irgend etwas zu Potte zu bringen.

Nach dem Spiel sagte Ulms Trainer Holger Bachthaler: "Wir können mit dem Spiel nicht zu 100 Prozent sicher sein." Wieder war es die Chancenverwertung, mit der er haderte. "Wir müssen unsere Möglichkeiten konsequenter zu Ende spielen."

SSV Ulm 1846 Fußball: Ortag - Reichert, Schindele, Schmidts, Stoll - Jann (77. Lux), Gashi, Campagna, Gutjahr - Braig, Morina (61. Sapina).

Themen Folgen