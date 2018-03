SSV Ulm ringt SC Freiburg II ein Unentschieden ab

vor 57 Min.

Die Ulmer Fußballer beginnen stark, lassen dann aber etwas nach. Am Ende haben sie einige hochkarätige Torchancen.

Von Gideon Ötinger

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat einen weiteren Punkt gegen den Abstieg gesammelt. Gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg spielte das Team von Trainer Tobias Flitsch 1:1. Doch gegen den Tabellenvierten hätte es sogar noch einen Sieg geben können.

Die offensichtlichen Qualitätsunterschiede zwischen beiden Mannschaften offenbarten sich erst nach rund 20 Minuten. Bis dahin waren die Gastgeber besser und die Badener schienen überrascht, mit welchem Druck und Offensiveifer die Spatzen auftraten. Zum ersten Mal gefährlich wurden aber die Freiburger. In der achten Minuten war das, doch den Schuss hielt Ulms Torwart Holger Betz im Nachfassen. Nur zwei Minuten später fiel dann das 1:0. Einen starken Querpass von David Braig an die Strafraumgrenze nahm Marcel Schmidts direkt und platzierte den Ball unhaltbar für Keeper Marvin Geng an den Innenpfosten und von da ins Tor.

Es folgte die stärkste Phase der Spatzen in Durchgang eins. In der 18. Minute kam Braig im gegnerischen Strafraum zum Schuss, doch Geng konnte parieren. Defensiv funktionierte die Ulmer Elf zwar gut, offenbarte aber einige Lücken. Das entging auch den Freiburgern nicht, die eine neue Taktik entwickelten, um Ulm zu knacken: lange Bälle vor den Strafraum. Zweimal klappte das in Hälfte eins und zwei Mal wurde es gefährlich. Den 1:1-Ausgleich erzielten die Gäste allerdings nach einer Ecke. Luca Herrmann kam frei zum Kopfball und netzte ein. Anschließend stabilisierten sich die Gäste und zeigten, was sie am Ball können. Den ließen sie schön laufen und offenbarten, wie technisch überlegen sie den Ulmern sind. Physisch waren die aber stärker und hielten das 1:1 bis zur Pause.

Nach der Halbzeitunterbrechung starteten die Spatzen mit einer Großchance in Hälfte zwei. Steffen Kienle, der für Volkan Celiktas ins Spiel gekommen war, nutzte eine Lücke in der Freiburger Abwehr und lief allein aufs Tor zu. Nur schaffte er es nicht, denn Ball gefährlich auf den Kasten zu bringen. Geng konnte problemlos halten. Offensiv waren es aber die einzigen Bemühungen, die die Spatzen anstellten. Entgegen kam ihnen, dass es auch die Freiburger langsam angingen. Das zeigte sich in der 60. Minute in einer ewig langen Kurzpass-Stafette des SC an der Mittellinie. Symptomatisch war, dass sie dabei von Ulm praktisch nicht gestört wurden. So plätscherte die zweite Halbzeit dahin, denn dem SC ging offensichtlich die Puste aus.

Einer der wenigen Höhepunkte war ein Kopfball von Ulms Michael Schindele nach einer Ecke in der 73. Minute, der allerdings knapp am Tor vorbeiging. Noch knapper wurde es fünf Minuten später. Braig legte den Ball im Strafraum mustergültig am Verteidiger vorbei, entschied sich dann aber für einen harten Vollspannschuss anstelle eines platzierten. Der Ball segelte übers Tor – aus sieben Metern. Gegen Ende wurde es dann noch etwas wilder. Ardian Morina kam für Alper Bagceci und damit auch etwas mehr Tempo ins Ulmer Spiel. Morina als einer der besten Passgeber der Liga brachte auch gleich Struktur ins Spiel und bugsierte ein paar gute Bälle in die Spitze. Der beste erreichte in der 92. Minute den eingewechselten Thomas Rathgeber, der aber seine Riesenchance alleine vor Geng vergab - und damit die Chance auf den Sieg.

Mit der Chancenverwertung haderte am Ende auch Tobias Flitsch. „Drei Mal stehen wir allein vor dem Torwart. Schade, dass es sich nicht gelohnt hat.“ Trotzdem attestierte er seiner Mannschaft ein „gutes Spiel“.

