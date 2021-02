vor 3 Min.

Saison des SC Vöhringen ist vorzeitig beendet

Die Baden-Württembergischen Verbände, in denen auch die Handballer des SC Vöhringen organisiert sind, sehen keine Chance, die laufende Saison regulär zu beenden.

Von Roland Furthmair

„Jetzt ist es also amtlich, die Saison 2020/21 ist abgebrochen“ – so lautete die kurze Nachricht von Vöhringens Spielertrainer André Möller zu den aktuellen Entscheidungen des Handballverbandes.

Mit wenigen Sätzen wurde die Saison für die Handballvereine in einer Vorabmeldung für beendet erklärt: „Mit den jüngsten Ergebnissen aus dem Bund-Länder-Treffen zu Corona am letzten Mittwoch ist auch eine Entscheidung für den Handball-Spielbetrieb der drei Verbände in Baden-Württemberg (HVW, SHV, BHV ) und HBW (für die Baden-Württemberg-Oberliga) gefallen: Die Spielrunde 2020/2021 wird hiermit beendet. Eine Wertung der Spielrunde 2020/2021 findet nicht statt. In den Ligen der drei Verbände gibt es keine sportlichen Auf- oder Absteiger.“

Amateur-Handballsaison 2020/21 in Baden-Württemberg beendet

Eine ausführlichere Version an die jeweiligen Vereine sei laut Verband in Vorbereitung und eine formale, offizielle Mitteilung der jeweils zuständigen Organe wird in Kürze folgen. Über eventuelle Auf- und Absteiger der 3. Bundesliga ist noch nicht entschieden. Außerdem laufen noch Überlegungen, wie der Handball in den kommenden Monaten bis zum Beginn der Runde 2021/2022 gefördert werden kann – sofern der Mannschaftssport wieder zugelassen wird. Eines aber habe oberste Priorität: „Die Gesundheit aller ist das höchste Gut, wir schauen nach vorne und freuen uns auf die kommende Spielrunde!“, teilen die Präsidenten und Vorstände der Verbände mit.

Der Fokus der Vereine liegt somit ab sofort auf den Planungen für die Spielrunde 2021/2022. Vöhringens André Möller hat schon Neuzugänge für seine Mannschaft angekündigt.

