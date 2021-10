Schießen

Pfeil Vöhringen setzt in der Bundesliga auf Frauenpower

Plus Am Wochenende beginnt für den SV Pfeil Vöhringen die neue Saison in der Bundesliga. Wie das Luftgewehr-Team aufgestellt ist.

Von Stefan Kümmritz

Wenn am kommenden Wochenende die Saison in der Bundesliga der Luftgewehrschützen beginnt, dann wird es eine Runde voller Unwägbarkeiten. Glaubt zumindest Sven Martini, Trainer des SV Pfeil Vöhringen. Sein Team zählt zu den stärksten Mannschaften im Süden, wenn nicht sogar in Deutschland. „Die Konkurrenz ist schwer einzuschätzen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Mannschaften nicht richtig trainieren. Das betrifft natürlich auch uns. Außerdem fehlten die Wettkämpfe“, sagt er.

