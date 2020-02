So herzlich wird es kaum werden zwischen den Scanplus-Baskets und der Orange-Academy

Plus Marin Petric könnte ausgerechnet gegen seinen früheren Verein Elchingen erstmals für die Academy spielen. Die Favoritenrolle im Derby ist trotzdem fest vergeben

Marin Petric hat drei Jahre lang für die Elchinger Scanplus-Baskets gespielt, 2018 wurde er mit dem Dorfverein Meister in der Pro B, ehe sich der Deutsch-Kroate zum Ende der vergangenen Saison als Nachwuchstrainer zum Nachbarn Ratiopharm Ulm verabschiedete. Ausgerechnet im Derby gegen die Orange-Academy am Samstag (19 Uhr) könnte es für die Basketballfans in der sicher rappelvollen Brühlhalle ein Wiedersehen geben: Petric gehört mit seinen knapp 40 Jahren neuerdings zum Kader der Ulmer Nachwuchsmannschaft. Deren Trainer Anton „Tono“ Gavel bestätigt, dass Petric sein Comeback auf dem Feld ausgerechnet gegen seinen ehemaligen Verein feiern könnte. Der Senior in der ansonsten sehr jungen Mannschaft wäre Petric übrigens dann nicht – Kapitän Nils Mittmann ist noch zehn Monate älter. Gavel ist sich jedenfalls sicher: „Marin kann uns mit seiner großen Erfahrung helfen.“ Abzuwarten bleibt, wie die Fans in der Brühlhalle Petric nach seinem Wechsel zum Nachbarn empfangen.

Ulmer Orange-Academy hat den Klassenerhalt noch nicht sicher

Die Favoritenrolle im Derby ist nicht nur nach der Einschätzung von Gavel unabhängig von dieser Personalie klar vergeben: „Ich habe schon vor Beginn der Saison gesagt, dass Elchingen mit dieser Mannschaft sogar erster Anwärter auf die Meisterschaft ist.“ Die Academy hat also nichts zu verlieren? Das würde der frühere deutsche und slowakische Nationalspieler so nicht unterschreiben: „Man kann auch mit 40 oder 50 Punkten Differenz untergehen und das wünscht sich niemand im Basketball.“ Gavel erinnert an das Hinspiel Ende November des vergangenen Jahres, in dem die Academy eine kämpferisch starke Leistung abgeliefert hat und das Unheil bei der 80:95-Niederlage zumindest in Grenzen halten konnte. Gavel verspricht: „Wir werden nicht die weiße Fahne hissen.“ Zu verschenken haben die Ulmer ohnehin nichts. Sie müssen nach wie vor befürchten, am Ende der Saison in der Abstiegsrunde zu landen und in der kann man – wie schon der Name sagt – durchaus absteigen. Was im Jahr der Eröffnung des Orange-Campus natürlich ein fatales Signal wäre.

Elchinger Scanplus-Baskets können Platz eins im Süden klar machen

Die Elchinger ihrerseits wollen aufsteigen und sie können im Optimalfall das erste Etappenziel schon an diesem Wochenende erreichen. Wenn die Elche das Derby gewinnen und tags darauf Würzburg gegen Speyer verliert, dann ist der Mannschaft von Trainer Igor Perovic Platz eins in der Südstaffel nicht mehr zu nehmen. Sportdirektor Dario Jerkic stellt nach den zuletzt 13 Siegen seiner Mannschaft in Folge fest: „Für uns ist Sieg Nummer 14 Pflicht und die jungen Ulmer können in diesem Spiel gegen Erwachsene hoffentlich etwas lernen.“

Auch interessant: Interview mit Vitalij Lux nach seinem Abschied vom SSV Ulm 1846 Fußball

Allerdings haben die Elche derzeit ein paar Personalsorgen. Nicolas Möbus hat Rückenprobleme, Karlo Rosiz Grippe und Jacob Mampuya Schmerzen an der Achillessehne. „Ich hoffe, dass wenigstens einer der drei rechtzeitig zum Derby fit wird“, sagt Jerkic: „Aber es sieht derzeit nicht gut aus.“ Die stark und ausgeglichen besetzte Mannschaft der Scanplus-Baskets hat aber derartige Probleme in den vergangenen Wochen souverän gelöst.