Spatzen-Mitglieder stimmen für die Ausgliederung der Profiabteilung

Von Gideon Ötinger

Die Profi-Abteilung des SSV Ulm 1846 Fußball wird in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) ausgegliedert. Dafür haben sich die Mitglieder der Spatzen auf der Mitgliederversammlung am Montagabend im Ulmer Kornhaus ausgesprochen. Mit 223 von 233 gültigen Stimmen stimmten die Mitglieder für die entsprechende Änderung der Vereinssatzung. "Uns fällt ein Stein vom Herzen", sagte Vorstandsmitglied Thomas Oelmayer.

96 Prozent betrug die Zustimmung der anwesenden 242 Mitglieder (darunter auch Nicht-Stimmberechtigte unter 18 Jahren). Bei der Versammlung gab es aber auch kritische Fragen, die vor allem in Richtung Stimmen-Hoheit im neuen Konstrukt gingen. Sorgen hatten manche Fragesteller, dass potenzielle Investoren zu einflussreich werden könnten. Durch die Schaffung einer GmbH, die die Kommanditgesellschaft geschäftsführend verwalten soll, sei diese Gefahr aber nicht gegeben, sagten die Vorstandsmitglieder.

SSV Ulm 1846 Fußball: Ausgliederung wird stattfinden

Den großen Geldsegen bedeutet die Entscheidung aber noch nicht. Erst muss der ganze Plan vom Notar beglaubigt werden und dann müssen Investoren gefunden werden. Es gebe "aussichtsreiche Gespräche", sagte Finanzvorstand Alexander Schöllhorn. In trockenen Tüchern sei allerdings noch nichts. Auf den Vorstand kommt in den nächsten Wochen einiges auf Arbeit zu. Mit dem Aufstieg in die 3. Liga wird das Team wohl nichts mehr zu tun haben in dieser Saison. Es sei ein langfristiges Projekt, heißt es bei den Spatzen.

