TSV Neu-Ulm scheitert am Frickenhausener Bollwerk

Der TSV Neu-Ulm bleibt gegen Frickenhausen torlos. Türkspor Neu-Ulm verliert und der TSV Buch spielt Unentschieden.

Der TSV Neu-Ulm verliert in der Landesliga Württemberg gegen den 1. FC Frickenhausen. Türkspor Neu-Ulm zahlt gegen den SV Ebersbach Lehrgeld und der TSV Buch verliert gegen Sontheim.

TSV Neu-Ulm: Das war nicht im Sinne des Erfinders: Gegen die überaus tief stehenden Gäste vom 1. FC Frickenhausen verlor der TSV Neu-Ulm seine erste Hausaufgabe mit 0:2. „Wir wollten verhindern, dass diese Spielweise belohnt wird“ – TSV-Coach Michael Schwer wusste, was auf sein Team zukommt. Trotzdem fand es keine Mittel, um das Frickenhauser Bollwerk entscheidend zu knacken. Allerdings hatten auch die Gäste in den 90 Minuten nur zwei Möglichkeiten – die nutzten sie dafür effizient. Nach einem Freistoß brachte Stephan Rothweiler mit der ersten Frickenhauser Möglichkeit seinen FC 1:0 in Führung (40.). In einer ruhigen und fairen Partie versetzte Ilija Lucic den Neu-Ulmern schließlich den 2:0-Nackenschlag (77.). „Wir hätten heute noch ewig weiterspielen können...“, sagte Michael Schwer

TSV Neu-Ulm: Anders - Schuhmacher, Gnann, Kurz, Schweizer - Beer, Casullo (60.), Rupp, Schlotter (60. Patent) - Fidan, Ufschlag (78. Yakoubi).



Türkspor Neu-Ulm: Beim ersten Auswärtsspiel zahlte Türkspor Neu-Ulm Lehrgeld. Gegen den SV Ebersbach verlor der Aufsteiger mit 3:2. Vorher musste Türkspor allerdings einem 0:3-Rückstand hinterherrennen. Der Ebersbacher Daniel Schmidt erzielte das 1:0 (16.), Pietro Maglio erhöhte per Foulelfmeter auf 2:0 (39.). Nach der Pause hatte Türkspor klare Feldvorteile, dennoch fing man sich einen Konter und das 3:0 durch Lars Grünenwald ein (69.). Sascha Endres war per Kopf zum 3:1 erfolgreich (76.) und Engin Karasoy stand bei seinem 3:2 am langen Pfosten goldrichtig (81.). Den knappen Vorsprung konnten die Hausherren über die Zeit retten.

Türkspor Neu-Ulm: Özer - M. Onay, Haxhijaj, Endres, Owusu - Kajan, Aksoy, Bagceci (74. C. Onay), Malheiro (46. Tastan) - Hämmerle (46. Altun), Tupella (76. Karasoy).



TSV Buch: Der TSV Buch trennte sich mit einem gerechten 2:2-Unentschieden vom FV Sontheim. Buch leistete sich dabei eine ganz schwache und unkonzentrierte erste Spielhälfte. Daniel Gentner traf per Freistoß zur Sontheimer Führung (38.). Nach der Pause erhöhte wiederum Gentner per Foulelfmeter zum 2:0 (51.). Acht Minuten nach dem zweiten Sontheimer Treffer verwandelte Timo Leitner einen Elfmeter auf der anderen Seite zum 2:1. Manuel Schrapp erzielte den 2:2-Endstand (80.). „Dafür, dass es heute nicht unser bester Tag war, sind wir ganz zufrieden“, sagte Buchs Pressewart Steffen Amann, der sich über den ersten Bucher Punktgewinn in dieser Saison freute.

TSV Buch: Maier - Negele, Kurz (60. Egle), Wanner (71. Trum), Zott - Bolkart, Zeh (82. Seifert), Merkel, Sailer (60. Hampel) - Leitner, M. Schrapp.



