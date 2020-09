vor 18 Min.

Torloses Derby zwischen dem TSV Neu-Ulm und TSV Buch

Plus Die SSG Ulm behält ihre weiße Weste in der Fußball-Landesliga Württemberg. Buch und TSV Neu-Ulm trennen sich mit einem torlosen Derby - und einem Aufreger.

Von Jürgen Schuster

Am dritten Spieltag der Fußball-Landesliga Württemberg stand aus Sicht des Bezirks Donau/Iller besonders das Derby zwischen dem TSV Neu-Ulm und dem TSV Buch im Fokus - auch wenn es ergebnistechnisch nicht ablieferte. Besser lief es dafür abermals für die SSG Ulm 99.

TSV Neu-Ulm - TSV Buch: Auf neutralem Boden wurde am Mittwoch das rein bayrische Fußball-Landesligaderby zwischen dem TSV Neu-Ulm und dem TSV Buch ausgetragen: die Partie fand in Altheim/Weihung statt. Die von taktischem Verhalten geprägte Begegnung selbst endete schließlich mit einem torlosen Remis. Gerade die Anfangsphase des Spiels hatte es in sich. Die Blauweißen drückten mächtig aufs Tempo und hatten schon nach zwei Minuten ihre erste Gelegenheit. Buch hatte nur wenige Minuten danach ebenfalls eine Großchance. Maximilian Merkels Versuch wurde jedoch zur Ecke geklärt (5.). In der Folge hatte der TSV Buch die größeren Spielanteile, war in den Zweikämpfen bissiger und konnte das Geschehen weitgehend vom eigenen Gehäuse fernhalten. Lediglich einmal kam Neu-Ulm vor dem Seitenwechsel noch zu einer herausragenden Gelegenheit (28.). In Halbzeit zwei folgten gute Chancen auf beiden Seiten.

Landesliga: So lief die Englische Woche für Neu-Ulm und Buch

Die zumeist faire Partie hatte aber auch einen Aufreger: Unmittelbar vor der Trainerbank des TSV Neu-Ulm war Buchs Fabian Zeh zu Boden gegangen. Es folgte ein kleiner Tumult und die Gelbe Karte für den eingewechselten Florian Ufschlag (60.). Dessen Mannschaftskollege Maximilian Rupp hatte etwas später die größte Neu-Ulmer Torchance nach dem Seitenwechsel (79.). Fünf Minuten später wollten die Kreisstädter einen Elfer zugesprochen haben, die Aktion gegen Nole Stanic ahndete Schiedsrichter Marcel Lalka jedoch nicht. Neu-Ulms Trainer Lukas Kögel sagte nach der Partie: „Das war heute nicht einfach, die standen gut gegen den Ball. Ich war mit unserer Spielanlage zufrieden. Positiv ist, dass die Null stehen geblieben ist.“ Sein Gegenüber Harry Haug meinte: „Ein ausgeglichenes Spiel und ein gerechtes Ergebnis. Mit etwas Glück können wir auch 1:0 gewinnen. Ich bin mit unserer Leistung zufrieden.“ Für beide Vereine stehen am kommenden Sonntag (15 Uhr) jeweils Aufgaben in der Fremde an. Neu-Ulm muss nach Weilimdorf und der TSV Buch zum Aufsteiger TSVgg Plattenhardt.

TSV Neu-Ulm : Fritsche – Merk (72. Gnann), Rupp , D. Schuhmacher , M. Kurz –Casullo (66. N. Kurz), R. Schuhmacher (6. Ufschlag), Beer, Kidane – Fidan, Stanic (87. German).

Fritsche – Merk (72. Gnann), , , M. Kurz –Casullo (66. N. Kurz), (6. Ufschlag), Beer, Kidane – Fidan, Stanic (87. German). TSV Buch : Widmann – S. Paul , Zwar, J. Paul , Zott – Bolkart, Zeh , Amann, Merkel – Leitner, Schrapp.

SSG Ulm 99: Die SSG Ulm 99 behält auch nach dem dritten Spiel ihre weiße Weste: Mit 3:2 gewann das Team gegen den SV Ebersbach. Die frühe 1:0-Führung der Ulmer erzielte Micael da Silva Malheiro (13.). Ebersbach hatte fortan mehr Ballbesitz, agierte jedoch harmlos und schädigte sich selbst: Noel Santini sah früh Gelb-rot (39.). Trotzdem glich der Gastgeber gleich nach der Pause durch Sebastian Aust erstmals aus (47.). Genau zehn Minuten später war auch die Anzahl der Spieler wieder ausgeglichen, weil Steffen Reichl ebenfalls Gelb-rot sah. Dann traf der eingewechselte Tobias Häußler zum 2:1 für Ulm (68.), Ebersbach traf aber wieder (73.). Ein weiterer Strafstoß brachte dann den Ulmer Siegtreffer. Wieder war Häußler erfolgreich (86.). „Wir haben Moral gezeigt und die Rückschläge weggesteckt“, sagte SSG-Pressewart Florian Strobel. Am kommenden Wochenende ist die SSG spielfrei.

SSG Ulm 99 : Apel – Strobl, Walter (58. Timmermann), Bührlen, Bölstler – Haußer, Reichl , Beneke, Kraus (65. Häußler ) –Streiter, da Silva Malheiro.

