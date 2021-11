FV Illertissen braucht einen Sahnetag

Mit viel Selbstvertrauen ins Spiel gegen den Topfavoriten SpVgg Bayreuth

In der bayerischen Fußball-Regionalliga wäre es das Spitzenspiel zwischen dem Tabellendritten und dem Tabellenzweiten, aber auch im Viertelfinale des bayerischen Totopokals ist das Duell zwischen dem FV Illertissen und der SpVgg Bayreuth am heutigen Dienstag (19 Uhr) ein Knüller – zumal beide Mannschaften derzeit richtig gut in Form sind.

Die Illertisser haben fünf der vergangenen sechs Spiele in der Regionalliga gewonnen, Bayreuth liefert sich mit der zweiten Mannschaft von Bayern München ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Tabellenführung. Timo Roster, der Trainer der Mannschaft aus Oberfranken, sagt zur Pokalaufgabe: „Unsere Priorität liegt auf der Liga, doch wir nehmen das Spiel in Illertissen absolut ernst. Es geht immerhin um den Einzug ins Halbfinale, so eine Chance bekommt man nicht so oft.“ Ein paar seiner stark belasteten Führungsspieler könnten eine Pause bekommen, aber der auch in der Breite starke Bayreuther Kader lässt so eine Maßnahme sicher ohne Qualitätsverlust zu.

Davon geht auch der Illertisser Trainer Marco Konrad aus: „Das ändert nichts daran, dass wir auf einen Topgegner treffen, der als Favorit ins Spiel geht.“ Zuletzt hat der FVI gegen die SpVgg Bayreuth zweimal gut gespielt und trotzdem verloren, diesmal will man den Gegner knacken.

Dafür werden Konrads Schützlinge einen Sahnetag brauchen, aber der Trainer verweist durchaus selbstbewusst darauf, dass seine Mannschaft gut drauf ist und sich nicht zu verstecken braucht.“ Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler freut sich einfach auf das Spiel: „Ich bin mir sicher, dass das ein toller Fußballabend wird.“ (hs)