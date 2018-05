vor 53 Min.

Trainer Herbert Sailer hört beim FV Illertissen auf Lokalsport

Der Saisonabschluss des FV Illertissen gegen Bayern München II gelingt. Vor dem Anpfiff sagen einige Spieler Tschüss, nach dem Abpfiff folgt der Trainer.

Von Hermann Schiller

Der Samstag war der Tag der Abschlüsse beim FV Illertissen. Zum einen ist die aktuelle Saison in der Regionalliga Bayern für die Illertaler nun vorbei – nächste Woche sind sie spielfrei – und zum anderen war es das letzte Spiel von Herbert Sailer als Illertisser Cheftrainer. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sagte er: „Im Laufe der Zeit hatte ich Zweifel, ob das die richtige Aufgabe für mich ist, ob ich dafür bereit bin und ob ich bereit bin, in Zukunft das so weiterzumachen.“ Diese Frage verneinte er für sich. „So hat der Verein Zeit einen Nachfolger zu finden und ich wünsche dem FVI alles Gute weiterhin.“ Sailer war Anfang Februar zum FVI gekommen, nachdem sein Vorgänger Ilija Aracic als Co-Trainer zum VfB Stuttgart gegangen war.

Vor seinem Posten als Cheftrainer war Herbert Sailer schon als Co-Trainer bei den Illertissern tätig. Damals hieß sein Vorgesetzter Holger Bachthaler, der in der kommenden Saison Tobias Flitsch als Cheftrainer des SSV Ulm 1846 Fußball beerben wird. Als die Personaländerung Mitte April bekannt gegeben worden war, wurde schon gemunkelt, ob Sailer Bachthaler zum SSV Ulm nachfolgen könnte. Eine entsprechende Co-Trainer-Stelle wäre bei den Ulmern noch vakant.

FV Illertissen braucht einen neuen Trainer

Immerhin feierte Sailer mit seinen Illertissern einen gelungenen Saisonabschluss. Mit 2:1 (1:1) wurde nämlich der FC Bayern München II geschlagen. Philipp Strobel und Nicolas Jann, bei einem Gegentor von Kwasi Wriedt, sorgten für das überraschende Resultat. Vor allem den Illertissern merkte man an, dass sie ohne Druck agieren konnten.

Die Anfangsphase gehörte allerdings den Münchner. Sie begannen das Spiel sehr zielstrebig und gingen bereits in der 4. Minute durch einen Kopfball von Torjäger Kwasi Wriedt in Führung. Davon ließen sich die Illertisser aber nicht schocken. Im Gegenteil, ihnen gelang schon zehn Minuten später der Ausgleich. Philipp Strobel luchste Torhüter Leo Weinkauf den Ball ab und schoss zum 1:1 ein. Die Partie war in der Folge ausgeglichen und FVI-Torhüter Kim Anders verhinderte gegen Mario Crnicki die erneute Gästeführung. Die Bayern hatten zwar etwas mehr Ballbesitz zu verzeichnen, doch Illertissen stand gut und ließ kaum etwas zu.

Die Spieler wurden nach der Pause immer selbstbewusster und Marco Hahn brachte das Gästetor mit einem Alleingang und einem Freistoß zwei Mal in Gefahr. Dem Illertisser Moritz Nebel ging es wenig später auch nicht besser, er hatte Torhüter Weinkauf bereits überlistet, zielte jedoch neben das Tor. Nicolas Jann war es schließlich vorbehalten, in der 70. Minute seine Mannschaft mit 2:1 in Führung zu bringen.

Illertissen besiegt Bayern München II mit 2:1

In der Schlussviertelstunde war nochmals richtig Betrieb auf dem Platz. Der eingewechselte Daniel Lang erzielte ein Abseitstor (82.) und scheiterte kurz darauf allein vor dem Torhüter. Timothy Tillman leistete sich in der letzten Spielminute eine Tätlichkeit und sah die Rote Karte.

Zum Saisonende dreht sich also das Personalkarussel beim FV Illertissen gewaltig. Sportvorstand Karl- Heinz Bachthaler muss sich nicht nur auf Trainersuche begeben, sondern auch den Umbruch im Kader bewältigen. Fabian Rupp steht studienbedingt nicht mehr zur Verfügung, Sebastian Schaller sucht eine neue Herausforderung. Familiäre Gründe sorgen bei Daniel Lang für einen Wechsel nach Backnang. Auch Torhüter Kim Anders, der überraschend gegen München im Tor stand, beendet seine Laufbahn beim FVI. Nicolas Jann und wohl auch Pedro Allgaier wechseln zum SSV Ulm 1846. Dafür haben die Illertisser mit dem Angreifer Burak Coban (23) vom FC Memmingen einen weiteren Neuzugang zu vermelden. (mit gioe)

FV Illertissen: Anders – Allgaier, Krug, Strahler, Riederle (58. Weiss) – Jann, Nebel, Hahn, M. Strobel – P. Strobel (81. Lang), Schaller (58. Pangallo).

