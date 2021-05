Die erste Saison hat den Trainer ins Grübeln gebracht

Namhafte Spieler verlassen den Verein, aber es kommen auch prominente Neuzugänge

Eine Runderneuerung ist es nicht, trotzdem vermeldet Fußball-Verbandsligist Türkspor Neu-Ulm etliche Veränderungen in seinem Spielerkader. Den Abgängen etablierter Kicker wie Marc Hämmerle und Sascha Endres stehen ebenso namhafte Neuzugänge gegenüber.

Die Offensivkräfte Timo Barwan (von Ligakonkurrent Ehingen Süd) sowie Jannik Froschauer (vom SV Ebersbach, zuvor unter anderem auch FC Memmingen, FV Illertissen und SSV Ulm 1846 Fußball) sind dabei die herausragenden neuen Spielerpersönlichkeiten. Man habe aus den zwölf Spieltagen der inzwischen abgebrochenen Saison gelernt und nun zudem auf die vielen verletzungsbedingten Ausfälle reagiert, sagt Trainer Ünal Demirkiran: „Wir haben uns bisher schon schwergetan und sehen den kommenden Aufgaben jetzt gelassener entgegen.“

Nach dem Durchmarsch in die Verbandsliga hatten er und sein Team in der ersten Saison viel Lehrgeld bezahlt und nur 14 Zähler aus diesen zwölf Spielen geholt. Ünal Demirkiran hat nun ganz bewusst auch jüngere Spieler engagiert und hofft auf eine stabilere zweite Spielzeit in Württembergs höchster Spielklasse: „Wir sind qualitativ und vor allem in der Breite besser aufgestellt.“

Geplant ist der erste Spieltag in der württembergischen Verbandsliga übrigens für das erste Wochenende im August.

Sascha Endres (zum TSV Langenau), Lucca Nagel (Stipendium in den USA), Marc Hämmerle, Fatih Yildiz (hören berufsbedingt auf), Mustafa Onay (will kürzertreten), Burak Kesici (zweite Mannschaft), Kagan Sölemezgiller (zu großer Aufwand, wohnt in Stuttgart).

Timo Barwan (vom SSV Ehingen-Süd), Jannik Froschauer (SV Ebersbach), Tobias Weibler (SV Grimmelfingen) Jannik Wiener, Onur Cumur (beide FV Illertissen U19), Özgür Sahin (aus der zweiten Mannschaft), Nico Schmitz (TSV Blaustein), Mehmet Ali Fidan (TSV Neu-Ulm). (jürs)