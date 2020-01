vor 19 Min.

Türkspor Neu-Ulm gewinnt Hallenturnier des TV Wiblingen

Beim Hallenfußballturnier in Wiblingen steigt das gleiche Finale wie 2019 - Türkspor Neu-Ulm gegen den FV Senden.

Von Jürgen Schuster

Dass der Hallenfußball längst nicht tot ist, konnten die Verantwortlichen des TV Wiblingen mit viel Engagement am zurückliegenden Wochenende beweisen. Rund 1500 Zuschauer strömten bei der 38. Auflage des traditionsreichen Dreikönigsturniers in die Halle am Tannenplatz. Hohes Interesse also, obwohl nur 16 Teams ihre Teilnahme zugesagt hatten. Die vielen Absagen hatten die Macher des TVW kalt erwischt. Da das Turnier einmal mehr überaus fair und ohne große Blessuren vonstatten ging, scheint die Begründung bezüglich der vermeintlich hohen Verletzungsgefahr beim Hallenfußball doch ziemlich abgedroschen und eher vorgeschoben. „Das Turnier soll wieder ein Event werden“, kündigte der Wiblinger Abteilungsleiter Gökhan Budak für das kommende Jahr an – mit spannenden Veränderungen.

So lief das Fußball-Hallenturnier des TV Wiblingen

Spannend wurde es schon am Samstag für ihn und seine Helfer, weil der FC Bremgarten seine Teilnahme stornieren musste. Die Schweizer verzichteten aufgrund schlechter Witterungsverhältnisse auf die Fahrt in den Ulmer Süden. Sportlich blieben die großen Überraschungen aber aus. Im Endspiel kam es zur Neuauflage des Finales von 2019: Türkspor Neu-Ulm gegen den FV Senden. Dank eines knappen und glücklichen 1:0 konnten die Neu-Ulmer Landesligisten die 600 Euro Siegprämie einstreichen.

Der TSV Neu-Ulm bezwang im Spiel um Rang drei Srbija Ulm mit 8:1 und durfte sich immerhin noch über 200 Euro für die Mannschaftskasse freuen. „Ich komme immer gerne nach Wiblingen“ - lobte Neu-Ulms Trainer Lukas Kögel die Veranstaltung. „Allerdings würde ich mir einen anderen Ball wünschen.“ In Wiblingen haben die Veranstalter nicht nur auf die umstrittenen Futsalregeln verzichtet, sondern sich auch für einen normalen Rasen-Spielball entschieden.

Themen folgen