22:35 Uhr

Türkspor Neu-Ulm vergibt gute Chancen gegen Langenau Lokalsport

Türkspor Neu-Ulm – hier setzt einmal Serdar Özkaya zum Schuss an – war letztlich im Angriff nicht stark genug, um den kompakt und diszipliniert auftretenden TSV Langenau (rechts Roman Krist) in die Knie zu zwingen.

Die Neu-Ulmer müssen gegen Langenau mit einem Remis zufrieden sein. Was die Gäste von der Nau in dieser Begegnung für Tugenden an den Tag legten.

Von Stefan Kümmritz

Am Ende eines phasenweise guten Bezirksligaspiels musste Titelanwärter Türkspor Neu-Ulm am Sonntag im heimischen Stadion mit einem 2:2 gegen den TSV Langenau zufrieden sein. Die Gäste hatten sich den Punkt dank ihres kompakten und disziplinierten Auftretens verdient, standen sogar kurz vor dem Sieg: Marc Hämmerle glich die Langenauer Führung erst kurz vor Schluss aus (86.).

Von Beginn an entwickelte sich eine interessante, offene Partie, in der Türkspor zunächst leichte Vorteile hatte. Hüben wie drüben gab es nur wenige gute Torchancen, eine davon nutzte Marc Hämmerle zum 1:0. TSV-Angreifer Modou Ceesay stellte in der 34. Minute zum ersten Mal in dieser Begegnung wieder seine Torgefährlichkeit unter Beweis und erzielte den Ausgleich, wobei Neu-Ulms Simon Krumpschmid kräftig mithalf (34.). Serdar Özkaya (36.) und Tolga Ciftci (43.) vergaben jeweils die Möglichkeit, die Neu-Ulmer vor der Pause in Führung zu schießen. Langenau hätte auch knapp zurückliegen können.

Türkspor Neu-Ulm spielt Unentschieden gegen TSV Langenau

Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich die beiden Kontrahenten lange Zeit. Das Spiel fand vorwiegend im Mittelfeld statt, echte Tormöglichkeiten gab es zunächst keine. Türkspor war immer bemüht, mit einem klaren, planvollen Spielaufbau vors gegnerische Gehäuse zu kommen, aber Langenau stand gut in der Abwehr, ließ so gut wie nichts zu. Mitunter waren die Gastgeber in ihren Angriffsbemühungen auch zu umständlich.

Das rächte sich in der 70. Minute: Ceesay setzte sich links gut durch und traf – zu diesem Zeitpunkt etwas überraschend – unhaltbar zum 2:1 für die Mannschaft von der Nau. Aber Türkspor gab noch einmal Gas, wollte zumindest noch ein Remis holen. Das gelang auch: Nachdem Ilir Tupella die Latte getroffen hatte, war Hämmerle direkt danach zur Stelle und traf zum letztlich gerechten 2:2-Endstand.

Themen Folgen