vor 41 Min.

Wie das Spiel, so das Ergebnis Lokalsport

Wenig Höhepunkte, wenig Chancen und ein torloses Unentschieden zwischen dem FV Illertissen und Eichstätt. Im Pokal wartet ein starker Gegner

Von Hermann Schiller

Das war schwere Fußballkost: In einem Spiel der bayerischen Regionalliga mit ganz wenigen Höhepunkten und Chancen trennten sich der FV Illertissen und der VfB Eichstätt am Samstag mit einem torlosen Unentschieden – ein Ergebnis, das dem Geschehen durchaus gerecht wird. Beiden Mannschaften waren die Strapazen der englischen Woche und die große Hitze anzumerken.

FVI-Trainer Stefan Anderl hatte im Vergleich zum Spiel am Dienstag in Burghausen drei Änderungen vorgenommen. Für Maurizio Scioscia kam Max Zeller in die Mannschaft, Maurice Strobel ersetzte seinen Namensvetter Philipp Strobel und im Tor stand Felix Kielkopf anstelle des angeschlagenen Janik Schilder.

Der VfB Eichstätt versuchte durchaus, mit allerdings überschaubarem Erfolg, auch Akzente in der Offensive zu setzen. Der FVI dagegen machte sich das Leben durch unnötige Ballverluste selbst schwer. Ein paar erwähnenswerte Szenen gab es immerhin in der Anfangsviertelstunde. Ein Kopfball des Eichstätters Markus Waffler nach einer Ecke strich nur knapp vorbei. Auf der Gegenseite hatte Felix Schröter nach einem Freistoß mit seinem Kopfball ebenfalls Pech. Nach 20 Minuten waren die Illertisser bereits zu einem Wechsel gezwungen. Moritz Nebel signalisierte nach einem Zusammenprall, dass er nicht weitermachen kann, und für ihn kam Maurizio Scioscia. Ansonsten dominierten weiterhin die Abwehrreihen. Erst in den letzten Minuten vor der Halbzeit konnten die Illertisser gelegentlich für Gefahr sorgen. Weitschüsse von Tim Buchmann und Marco Hahn verfehlten aber das Ziel und auch Maurice Strobel hatte sein Visier falsch eingestellt. Nach der Pause war vor allem bei den Einheimischen ein deutliches Bemühen um mehr Akzente in der Offensive zu spüren. Burak Coban ergriff zweimal die Initiative. Zunächst mit einer Direktabnahme und wenig später mit einem Freistoß, der sein Ziel verfehlte. In der 68. Minute schloss Maurizio Scioscia mit einem von der Abwehr der Gäste geblockten Gewaltschuss einen Angriff seiner Mannschaft ab.

Wenig später hatte der FVI erneut Verletzungspech, denn Benedikt Krug ging in der 70. Minute humpelnd vom Platz. Neuzugang Philipp Wujewitsch kam so zu seinem Debüt. Eine Einzelaktion von Coban sorgte eine Viertelstunde vor Schluss für die größte Gefahr in diesem Spiel, denn sein Schuss aus 18 Metern rasierte die Latte. Da sich auch die Gäste in der Offensive weiterhin schwertaten, mussten sich beide Mannschaften mit der Nullnummer zufriedengeben.

Im bayrischen Totopokal hat der FVI ein vergleichsweise schweres Los erwischt, denn er muss beim Bayernliga-Primus TSV Schwabmünchen antreten. Das für den 7. oder 8. August vorgesehene Spiel versucht der Regionalligist um eine Woche nach hinten zu verlegen, da er am 5. und 10. August bereits in der Liga gefordert wird.

FV Illertissen: Kielkopf – Buchmann, Krug (70. Wujewitsch), Celiktas, Zeller – M. Strobel, Nebel (20. Scioscia), Hahn, Coban – Rausch (53. P. Strobel), Schröter.

